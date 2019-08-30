شكرا لقرائتكم ميتشو يتأهب لمواجهة الاتحاد السكندرى فى نصف نهائى بطولة كأس مصر... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يواصل الصربى ميتشو المدير الفنى للزمالك، تجهيزاته لمواجهة الاتحاد السكندرى بعد غد الأحد، فى إطار منافسات نصف نهائى بطولة كأس مصر، حيث تأهل الفارس الأبيض لهذا الدور بعد الفوز على مصر المقاصة بهدف دون رد أحرزه عبد الله جمعة من تسديدة صاروخية.

ويرغب ميتشو فى عدم إجراء تعديلات جذرية أمام الاتحاد السكندرى على التشكيل الذى خاض به مواجهة الفريق الفيومى، حيث كان بدأ اللقاء بتشكيل مكون من محمد عواد فى حراسة المرمى، خط الدفاع: حمدى النقاز ومحمد عبد الغنى ومحمود علاء وعبد الله جمعة، خط الوسط: طارق حامد وفرجانى ساسى وأمامهما شيكابالا وأشرف بن شرقى ومحمد أوناجم، خط الهجوم: عمر السعيد.

وعلى الرغم من الانتقادات التى وجهت لميتشو بسبب عدم الدفع بمصطفى محمد فى هجوم الابيض أمام المقاصة، بعد تألقه فى مواجهتى ديكاداها بطل الصومال فى دور الـ 64 بدورى أبطال أفريقيا، إلا أن المدير الفنى لديه قناعات بالاعتماد على السعيد بشكل أساسى مع استخدام مصطفى محمد كورقة رابحة يستطيع من خلالها تغيير مجريات المباراة فى أى وقت.