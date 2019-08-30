شكرا لقرائتكم الغندور يضم ياسر عبد الرؤوف وتامر درى في تشكيل لجنة الحكام... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل استقر جمال الغندور رئيس لجنة الحكام بإتحاد الكرة، على ضم الثنائى ياسر عبد الرؤوف وتامر درى ضمن التشكيل الجديد للجنة الحكام الرئيسية. كما استقر الغندور على استمرار الثنائى وجيه أحمد وعزب حجاج ضمن التشكيل الجديد للجنة. Advertisements يذكر أن جمال الغندور تولى رئاسة لجنة الحكام الرئيسية خلفا لسمير عثمان الذى رحل بعد تعيينه بأسبوع تقريبا.

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