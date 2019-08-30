شكرا لقرائتكم وفد من اتحاد الكرة يطير للسعودية لحضور اجتماعات الاتحاد العربي... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يتوجه الثنائى جمال محمد على نائب رئيس اللجنة الخماسية لإدارة اتحاد الكرة، ووليد العطار القائم بأعمال المدير التنفيذى للجبلاية إلى السعودية يوم 15 سبتمبر المقبل. وكلفت اللجنة الخماسية جمال محمد علي ووليد العطار بحضور اجتماعات الاتحاد العربي لكرة القدم المقرر اقامتها في جدة بالمملكة العربية السعودية يوم 16 سبتمبر المقبل، والتى ستشهد إنتخاب رئيس جديد للإتحاد العربى. وأعلن رئيس هيئة الترفيه في السعودية تركي آل الشيخ عن استقالته من منصبه كرئيس للاتحاد العربي لكرة القدم، بعد انتهاء السنة الأولى من البطولة العربية بنسختها الجديدة.

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