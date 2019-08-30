رياضة | أجايي يقترب من الرحيل عن الأهلي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أجايي يقترب من الرحيل عن الأهلي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

طلب جهاز الكرة بالنادى الأهلى من إدارة النادى البحث عن عرض لرحيل النيجيرى جونيور أجاى، جناح الفريق الأول لكرة القدم بالمارد الأحمر، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، من أجل التعاقد مع مهاجم أخر مميز.

وجاء لجنة الكرة بضرورة عرض اللاعب للبيع، فى ظل وجود كثافة فى مركز تحت رأس الحربة بالأهلى، بالإضافة إلى تراجع أداء أجايى الفنى.

ويبحث الأهلى عن عرض خارجى للمحترف النيجيرى، حاليًا، للموافقة على رحيله.

ويستعد الأهلي لمواجهة كانو سبورت، بطل غينيا الاستوائية، في ذهاب دور الـ٣٢ ببطولة دوري أبطال إفريقيا.

وعقد محمد يوسف، المدير الفني المؤقت للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي جلسةً خاصةً مع شريف إكرامي، حارس مرمى الفريق، على هامش مران الفريق الجماعي، مساء أمس الخميس، علي ملعب التتش بالجزيرة.

جاءت الجلسة في حضور سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة، وخالد محمود، طبيب الفريق؛ للاطمئنان على سير البرنامج التأهيلي للاعب بنجاح، حيث ينفّذ اللاعب في الوقت الحالي الجزء الأخير من برنامجه؛ للتعافي من الإصابة.

وخضع شريف إكرامي، حارس مرمى الفريق، إلى جراحة؛ لإزالة بعض العظام الزائدة بالركبة، في ألمانيا، وعاد للتدريبات بشكل منفرد وبقوة؛ تمهيدًا للانتظام في تدريبات الفريق الجماعية، خلال الأيام القليلة القادمة.

Advertisements