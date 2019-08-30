رياضة | مواجهات خاصة: رونالدو يلاقي خليفته.. وبوتشيتينو وكوتينيو يجتمعان بعد 7 سنوات

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مواجهات خاصة: رونالدو يلاقي خليفته.. وبوتشيتينو وكوتينيو يجتمعان بعد 7 سنوات والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أجريت ليلة أمس الخميس، مراسم قرعة دور المجموعات من بطولة دوري أبطال أوروبا والتي ينتظر أن تشهد مواجهات قوية بين الفرق الكبرى حيثُ تعد مجموعة برشلونة هي الأصعب لوجود بروسيا دورتموند وإنتر ميلان وسلافيا براج.

وتنطلق مباريات الجولة الأولى من دور المجموعات على مدار يومي 18-17 سبتمبر المقبل بينما تقرر أن تقام مباراة النهائي الأوروبي على ملعب "أتاتورك" باسطنبول وذلك يوم 30 مايو 2020.

وتترقب الجماهير العاشقة لكرة القدم الأوروبية مشاهدة مواجهات من نوع خاص ما بين نجوم وأندية أخرى سواء سبق ولعبوا في صفوفها أو كانوا مرتبطين بالانتقال إليها خلال فترة الانتقالات الصيفية لعام 2019.

1- ريال مدريد × (مبابي ونافاس ونيمار):

ارتبط الفرنسي كيليان مبابي بالانتقال إلى صفوف ريال مدريد فهذا اللاعب لا يزال حلم بالنسبة للرئيس فلورنتينو بيريز ولكن يبدو أن صيف 2021 قد يشهد انتقاله إلى سانتياجو برنابيو.

سيلتقي ريال مدريد مع باريس سان جيرمانه بقيادة نجمه البرازيلي نيمار (حال بقاءه) وهو اللاعب الذي حاولت الإدارة المدريدية التعاقد معه والمنافسة على ضمه مع برشلونة هذا الصيف.

بينما تشير تقارير صحفية إلى رحيل كيلور نافاس إلى باريس سان جيرمان هذا الصيف وقبل ساعات من إغلاق سوق الانتقالات وبذلك يمكن أن يشارك الكوستاريكي أمام فريقه السابق.

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ووقع فريقا ريال مدريد وباريس سان جيرمان في مجموعة واحدة وينتظر أن تكون هناك مفاجآت في مواجهتي الفريقين.

2- برشلونة × (سانشيزوألكاسير):

أوقعت القرعة نادي برشلونة في مجموعة نارية بصحبة إنتر ميلان الذي يلعب في صفوفه حالياً ألكسيس سانشيز الذي سبق وأن قضى 3 مواسم مع البارسا، وأيضاً مواجهة أخرى منتظرة ضد بروسيا دورتموند ونجمه باكو ألكاسير والذي اشتراه البارسا من فالنسيا قبل ذلك بمقابل 30 مليون يورو ولكنه لم يقدم المستوى المأمول منه ورحل ليخوض تجربة حتى الآن ناجحة مع الفريق الألماني.

3- فيليكس × رونالدو:

وقع نادي يوفنتوس في مجموعة واحدة مع أتلتيكو مدريد بعد أن التقى الفريقان بالنسخة الماضية في دور الـ16، ولكن هذه المرة ستكون الأمور المختلفة بعض الشيء فأتلتيكو لديه الجوهرة البرتغالية جواو فيليكس "أغلى توقيع في تاريخ أتلتيكو" الذي يشبهونه بكريستيانو رونالدو.

4- كوتينيو × بوتشيتينو:

سيلعب بايرن ميونيخ مع توتنهام هوتسبر في دور المجموعات ويبدو أن هناك مواجهة خاصة ستكون بين ماوريسيو بوتشيتينو وفيليب كوتينيو بعد أن اجتمع من قبل في فريق واحد وهو إسبانيول عندما بدأ كل منهما مسيرته الكروية، واحد منهم كمدرب والآخر كلاعب كرة قدم عام 2012.