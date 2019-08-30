رياضة | الكشف عن تفاصيل مهمة في صفقة نيمار

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الكشف عن تفاصيل مهمة في صفقة نيمار والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
كشف الصحفي الإسباني جيرارد روميرو عن بعض التفاصيل الهامة المتعلقة بالمفاوضات الجارية حتى الآن بين ناديي باريس سان جيرمان وبرشلونة من أجل عملية نقل نيمار دا سيلفا إلى ملعب كامب نو، وذلك قبل ساعات من انتهاء فترة الانتقالات الصيفية الحالية.
وذكر "جيرارد" أن إدارة نادي برشلونة برئاسة جوسيب بارتوميو تواصل المفاوضات على أمل إغلاق العملية في الساعات القليلة المقبلة خاصةً أن رغبة البرازيلي هي الانتقال إلى برشلونة وهو الأمر الذي أبعد ريال مدريد نسبياً عن دائرة المفاوضات.
وأوضح الصحفي الإسباني أن نادي باريس يتوقع حركة كبيرة من عثمان ديمبيلي الذي لا يزال يرفض فكرة الانتقال إلى النادي الفرنسي نظراً لرغبته في استكمال مسيرته الكروية مرتدياً قميص برشلونة الإسباني.
وشدد الصحفي جيرارد أن لو لم يكن هناك لاعبين في الصفقة فستكون العملية معقدة جداً لرغبة باريس في تحقيق أقصى استفادة مادية بالإضافة إلى الاستفادة الفنية خاصةً مع انتقال عنصر مهم مثل الجناح الشاب عثمان ديمبيلي ولاعب وسط خبرة بقيمة إيفان راكيتيتش.
وقال جيرارد، في تصريحاته عبر برنامج "التشيرينجيتو" الإسباني أن كل شيء يبقى على قيد الحياة بعد حركة المدير الرياضي لباريس ليوناردو اليوم في إيطاليا والبحث عن الأرجنيتيني باولو ديبالا مهاجم نادي يوفنتوس.
وكانت تقارير صحفية إسبانية قد أشارت إلى نادي باريس سان جيرمان يضع باولو ديبالا على رأس أولوياته حال انتقال نيمار إلى برشلونة خاصةً أن نادي يوفنتوس لن يرفض فكرة رحيل الأرجنتيني الذي لن يجد مكانه في تشكيلة المدرب ماوريسيو ساري.