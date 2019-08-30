رياضة | الكشف عن تفاصيل مهمة في صفقة نيمار

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الكشف عن تفاصيل مهمة في صفقة نيمار والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشف الصحفي الإسباني جيرارد روميرو عن بعض التفاصيل الهامة المتعلقة بالمفاوضات الجارية حتى الآن بين ناديي باريس سان جيرمان وبرشلونة من أجل عملية نقل نيمار دا سيلفا إلى ملعب كامب نو، وذلك قبل ساعات من انتهاء فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وذكر "جيرارد" أن إدارة نادي برشلونة برئاسة جوسيب بارتوميو تواصل المفاوضات على أمل إغلاق العملية في الساعات القليلة المقبلة خاصةً أن رغبة البرازيلي هي الانتقال إلى برشلونة وهو الأمر الذي أبعد ريال مدريد نسبياً عن دائرة المفاوضات.