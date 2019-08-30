رياضة | ضربة موجعة لطنطا.. إصابة "جودة" بقطع في الرباط الصليبي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ضربة موجعة لطنطا.. إصابة "جودة" بقطع في الرباط الصليبي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تلقي نادي طنطا الرياضي ضربة فنية موجعة بتأكد إصابة مهاجم الفريق الأول "محمد جودة" بقطع في الرباط الصليبي.

حيث تعرض اللاعب للإصابة خلال مشاركته في مباراة جمهورية شبين الودية بالأمس التي جمعتهما علي ملعب نادي طنطا، وهو الأمر الذي أدى إلي مغادرته أرض الملعب.

وخضع 'جودة' للأشعة التي أثبتت بإصابته في قطع بالرباط الصليبي وقطع في غضروف الركبة، ليتأكد غيابه عن طنطا في الموسم الجديد بالدوري الممتاز مدة لا تقل عن 6 شهور.

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ومن المتوقع أن يجري اللاعب عملية خلال الأيام المقبلة، بعد الإنتهاء من الإجراءات اللازمة.

لم يعد جودة اللاعب الأول في صفوف طنطا الذي أصيب بالصليبي في الأونة الأخيرة، حيث سبق وأن أصيب كل من 'محمد أسعد' لاعب الوسط و 'كريم أسامة' مهاجم الفريق، مع نهاية الموسم الماضي بدوري الدرجة الثانية.

ويخوض طنطا فترة إعداد للموسم الجديد يتخلله بعض المباريات الودية، التي تساعد المدير الفني علي معرفة مستوي اللاعبين ومدي الاستفادة منهم، وكان طنطا قد حسم الصعود حديثا بعد مشاركته لموسم في دوري الممتاز ب.