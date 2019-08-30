رياضة | الزمالك يخطط للإطاحة بنجم جديد هذا الصيف

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الزمالك يخطط للإطاحة بنجم جديد هذا الصيف والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

لايزال يبحث مسئولو نادى الزمالك، على الإطاحة بالمغربى خالد بوطيب، مهاجم الفريق وذلك قبل غلق باب القيد.

وتأتي هذه الخطوة بناءً على رغبة الصربى ميتشو، المدير الفني الجديد للزمالك، والذى اطلع على التقرير الخاص باللاعب، ولم يقتنع بمستواه، وكذلك لعدم استفادة النادى منه منذ التعاقد معه خلال فترة الانتقالات الشتوية الماضية من نادى أنطاليا سبور التركى، علاوة على إصاباته المتكررة وعدم مشاركته منذ مباراة الإسماعيلى فى الموسم الماضى لإصابته فى الركبة.

وطلب المدير الفنى من إدارة النادى، التعاقد مع مهاجم أفريقى قوى بدلاً من المغربى، حيث يرى أن العناصر الموجودة بالفريق والمتمثلة فى عمر السعيد ومصطفى محمد لا تلبى الاحتياجات، فى ظل المشاركة فى أكثر من بطولة هذا الموسم.

وفي نفس السياق، يدرس مسئولو القلعة البيضاء الموافقة على رحيل النيجيرى معروف يوسف لاعب الفريق، إلى نادى الصفاقسى التونسى، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

ويضغط حاليا معروف على مجلس الإدارة، للموافقة على بيعه للنادى التونسى، خاصة فى ظل رغبة نيبوشا يوفوفيتش، المدير الفنى للصفاقسى، فى ضمه بعدما قام بتدريبه الموسم الماضى فى صفوف الشرطة العراقى.

ويتمسّك الزمالك بخروج اللاعب على سبيل الإعارة، وسوف تشهد الأيام المقبلة إنهاء الصفقة، فى ظل اقتراب غلق باب القيد.

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ورفض الصربي ميتشو المدير الفني للفريق الابيض منح اللاعبين راحة من التدريبات، نظرا لضيق الوقت بين مباراة المقاصة ومواجهة الاتحاد السكندري.

وفاز الزمالك على مصر للمقاصة بهدف نظيف سجله عبدالله جمعة في الدقيقة العاشرة من عمر المباراة، بعد تصويبة قوية فشل احمد عادل عبد المنعم التعامل معها.

ويواجه فريق الزمالك نظيره الاتحاد السكندري يوم الأحد المقبل على ملعب الإسماعيلية ضمن مواجهات الدور قبل النهائي من بطولة كأس مصر.

ومن المقرر أن يدخل الزمالك معسكرا مغلقا يوم السبت المقبل في احد فنادق مدينة الإسماعيلية ضمن الاستعدادات الأخيرة للفارس الابيض للمباراة المرتقبة بالدور قبل النهائي من مسابقة الكأس.

في سياق آخر نجح الزمالك في الصعود الى دور الـ٣٢ من بطولة دوري أبطال أفريقيا، بعد تخطي ديكاداها الصومالي بالفوز ذهابا بسباعية نظيفة، ثم الفوز في مباراة الإياب بستة أهداف دون مقابل.

ويواجه فريق الزمالك نظيره جينيراسيون فوت بطل السنغال فى الذهاب أحد أيام 13 أو 14 أو 15 سبتمبر المقبل، والعودة في القاهرة أحد أيام 27 أو 28 أو 29 سبتمبر.