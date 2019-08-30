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المصري محمد النني يصل تركيا اليوم للتوقيع مع بشكتاش

الجمعة 30 أغسطس 2019

كتب الخليج 365

يصل الدولي المصري محمد النني إلى العاصمة التركية اسطنبول اليوم الجمعة، من أجل التوقيع على عقود انتقاله إلى بشكتاش التركي قادما من أرسنال.



ووفقا لما ذكرته صحيفة asporcomtr التركية، فإن النني سيصل الجمعة إلى العاصمة التركية اسطنبول للتوقيع على عقود انتقاله لبشكتاش، على أن يتم تقديمه السبت في ملعب "فودافون بارك".

ولفتت إلى أن النني سينتقل لصفوف بشكتاش التركى لمدة موسم واحد على سبيل الإعارة، مع خيار الشراء مقابل 18 مليون يورو.

ويتقاضى محمد الننى راتباً أسبوعياً يصل لـ 55 ألف جنيه استرليني، علماً بأن عقد اللاعب المصري مع أرسنال ينتهي بعد 3 سنوات.

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وكانت تقارير صحفية ذكرت فى وقت سابق أندية جالطة سراى وفناربخشة فى تركيا وبوردو الفرنسي أبدت اهتمامها بالتعاقد مع محمد الننى الصيف الحالى.

وأعلن أوناي إيمري المدير الفني لنادي ارسنال، فى وقت سابق، أن محمد الننى لاعب منتخب مصر سيكون خارج حساباته فى الموسم الجديد، مطالباً إياه بالبحث عن ناد آخر من أجل الحصول على فرصة المشاركة.

وشارك محمد الننى فى 17 مباراة فقط مع أرسنال فى الموسم المنقضى، منها 8 مباريات فى النسخة الأخيرة من مسابقة الدورى الإنجليزى الممتاز "البريميرليج"، والتى توج بلقبها مانشستر سيتى، كما غاب عن المشاركة مع أرسنال في مباراتي نيوكاسل يونايتد وبيرنلي وليفربول الموسم الحالي.

وعلى الرغم من انتهاء فترة الانتقالات الصيفية فى إنجلترا، إلا أن أندية الدورى الإنجليزى تمتلك الحق فى بيع لاعبيها للأندية خارج إنجلترا حتى نهاية فترة الانتقالات الصيفية فى أوروبا بعد أيام قليلة، لتنتهى فرص رحيل محمد الننى إلى وست هام يونايتد الذى أبدى اهتمامه بالتعاقد معه.