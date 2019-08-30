ناشئو الطائرة يواجة الأرجنتين فى بطولة العالم بتونس...

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جدة - عمرو شويل يواجه فى الرابعة الا ربع عصر اليوم الجمعة ، منتخب ناشئين الكرة الطائرة نظيره الأرجنتينى فى إطار لقاء تحديد المركزين الثالث والرابع فى بطولة العالم بتونس . تلقى منتخب ناشئو الكرة الطائرة الخسارة من نظيره الإيطالى بنتيجة 3/0 فى نصف النهائى أمس. نجح منتخب ناشئى الكرة الطائرة فى التأهل إلى نصف نهائى بطولة العالم بالفوز بيلاروسيا بنتيجة 3 / 0 فى دور الـ8. Advertisements تأهل منتخب ناشئى الطائرة لدور ربع النهائى بالفوز على نيجيريا بنتيجة 3 /0 فى دور الـ 16، بينما تأهل بيلاروسيا بالفوز بنفس النتيجة على التشيك. تضم قائمة منتخب مصر كلا من ، محمد علوان وعمر ديغيام وأحمد عبد العظيم ومروان النجار وعبد الرحمن الحسينى وأنس محمد وكريم ابراهيم وإياد محمد ومحمد العرابى ويوسف نصير ويوسف جعفر وإبراهيم رسلان.

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