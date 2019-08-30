شكرا لقرائتكم حرس الحدود يتعاقد مع مهاجم مغربى... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل حصل نادى حرس الحدود على خدمات المهاجم المغربي بدر قشاني لاعب فريق حسنية أغادير لتدعيم الخط الأمامى للفريق العسكرى بناء على طلب طارق العشري المدير الفني. ووقع اللاعب على عقود الانتقال للفريق العسكري في جلسة جمعته بطارق العشري ومسؤولي الحرس ووكيل أعمال المهاجم. وكان حرس الحدود تعاقد مؤخرا مع أحمد جعفر مهاجم الطلائع وأحمد شرويدة مهاجم نجوم أف سي السابق.

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