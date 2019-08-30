شكرا لقرائتكم الاسماعيلى يحدد قيمة راتب المدير الفني الأجنبى لقيادة الفريق... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل حدد مجلس إدارة النادى الاسماعيلى برئاسة إبراهيم عثمان ، 20 ألف دولار راتباً شهرياً للمدير الفنى الأجنبى الذى سيتولى قيادة الدراويش فنياً فى الموسم الجديد بعد الاستقرار على البحث عن مدرب جديد وعدم الابقاء على محمود جابر المدرب الحالى.

و يفاضل الاسماعيلي بين المدرسة الفرنسية و الصربية حيث دخل الفرنسي سباستيان مينييه المدير الفني السابق للمنتخب الكيني و الصربي سرديان فاسليفيتش المدير الفني لمنتخب انجولا داخل دائرة الاهتمام بالقلعة الصفراء

و يحاول المسؤولون بالقلعة الصفراء الوصول لإتفاق مادي مناسب مع احدهما في الايام القادمة و قبل بدء منافسات الدوري للموسم الجديد سعياً لإغلاق هذا الملف سريعاً قبل إنطلاق منافسات الموسم الجديد والتى يستهلها الاسماعيلى بملاقاة أهلى بنى غازى الليبى .