قرعة دوري الأبطال: ريال مدريد يصطدم بباريس، وفرصة لانتقام نابولي والأتلتي من يوفنتوس وليفربول!

أوقعت قرعة دور مجموعات دوري أبطال أوروبا 2020/2019، حامل اللقب “ليفربول” في المجموعة الخامسة جنبًا إلى جنب نابولي الإيطالي وريد بول سالزبورج النمساوي وجينك البلجيكي.

ونافس ليفربول نابولي في دور مجموعات النسخة الماضية من دوري الأبطال، واستطاع التأهل بصعوبة على حسابه رفقة باريس سان جيرمان.

أما بطل المسابقة لثلاث مرات متتالية في الفترة من 2016 لـ 2018 “ريال مدريد” فقد وقع في المجموعة الأولى رفقة بطل الدوري الفرنسي “باريس سان جيرمان” بالإضافة إلى العملاق التركي “جالاطا سراي” ونادي كلوب بروج البلجيكي.

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وستتنافس المجموعة السادسة مع الثامنة على لقب مجموعة الموت، بعدما ضمت السادسة كل من “برشلونة وبوروسيا دورتموند وإنتر”، والثلاثي سبق لهم التتويج بلقب البطولة، بينما ستكون فرص نادي سلافيا براج التشيكي شبه مستحيلة لتحصيل ولو النقاط المؤهلة لمنافسات الدوري الأوروبي.

أما المجموعة الثامنة فقد تصدرها اسم العائد إلى أجواء دوري الأبطال بعد تتويجه بلقب الدوري الأوروبي 2019 “تشيلسي”.

ومع الفريق اللندني الوحيد المتوج بدوري أبطال أوروبا، عام 2012، أحد عمالقة إسبانيا، نادي فالنسيا، صاحب المركز الرابع في الليجا الموسم الماضي، ثم الفريق الذي أبهر العالم الموسم الماضي “أياكس” مع حكيم زياش والمدرب فان هاج، وأخيرًا نادي ليل الفرنسي الذي أبرم العديد من الصفقات الهامة هذا الصيف.

ولن تكون مباريات المجموعة الثانية أقل سخونة من مباريات المجموعتين السادسة والثامنة، حيث شملت عملاق الكرة الألمانية “بايرن ميونخ” ووصيف دوري أبطال أوروبا الموسم الماضي “توتنهام”، فضلاً عن كبير الكرة اليونانية “أولمبياكوس” وأهم فريق في صربيا “ريد ستار بلجراد” المتوج بدوري الأبطال مطلع التسعينيات.

وأمام أتلتيكو مدريد فرصة للانتقام من يوفنتوس الذي أخرجه من ربع النهائي الموسم الماضي، عندما يواجهه في منافسات المجموعة الرابعة التي يتواجد فيها أيضًا باير ليفركوزن وصيف 2002، ولوكوموتيف موسكو الروسي العنيد.

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القرعة كاملة:

المجموعة الأولى: باريس سان جيرمان – ريال مدريد – كلوب بروج – جالاطا سراي

المجموعة الثانية: بايرن ميونخ – توتنهام – أولمبياكوس – ريد ستار بلجراد

المجموعة الثالثة: مانشستر سيتي – شاختار دونيتسك – دينامو زغرب – أتالانتا

المجموعة الرابعة: يوفنتوس – أتلتيكو مدريد – باير ليفركوزن – لوكوموتيف موسكو

المجموعة الخامسة: ليفربول – نابولي – سالزبورج – جينك

المجموعة السادسة: برشلونة – بوروسيا دورتموند – الإنتر – سلافيا براج

المجموعة السابعة: زينيت سان بطرسبيرج – بنفيكا – أولمبيك ليون – لايبزج

المجموعة الثامنة: تشيلسي – أياكس – فالنسيا – ليل