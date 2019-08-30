أتم نادي أهلي جدة السعودي تعاقده مع صانع الألعاب الجزائري “يوسف بلايلي” بحوالي مليوني يورو، بعد انهيار انتقاله إلى السد القطري عقب انتهاء كأس أمم أفريقيا 2019.
وقاد بلايلي البطل القياسي للدوري التونسي “الترجي” للاحتفاظ بلقب دوري أبطال أفريقيا، قبل أن يُساهم في تتويج بلاده بأول لقب لأمم أفريقيا منذ عام 1990.
وقال الأهلي في حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي تويتر “أنهت إدارة النادي الأهلي برئاسة أحمد الصائغ، إجراءات التعاقد مع صانع الألعاب الدولي الجزائري يوسف بلايلي (27 عاماً)، قادماً من فريق الترجي الرياضي التونسي، بعقد يمتد حتى 2022، لتدعيم صفوف الفريق الكروي الأول بالنادي”.
اعلان
وارتبط اللاعب صاحب الـ 27 عامًا بالانتقال إلى صفوف النصر السعودي، كي يكون صفقة الموسم بالنسبة للفريق، إلا أن أهلي جدة ظهر في الصورة وخطف توقيعه بعد ساعات قليلة من ارتباط اسمه بالعالمي.
وكَون يوسف بلايلي ثنائية مميزة مع صديقه القديم “بغداد بونجاح” في أمم أفريقيا ولهذا سعى السد نحو التعاقد معه للمنافسة على لقب دوري أبطال آسيا.
وسجل اللاعب هدف فوز الجزائر على السنغال في دور مجموعات أمم أفريقيا، وخلال دور الـ 16 سجل هدفًا أمام غينيا، وصنع هدفًا لبلاده أمام نيجيريا في مباراة نصف النهائي.
كانت هذه تفاصيل خبر أهلي جدة يقتنص يوسف بلايلي قبل النصر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على ميركاتو اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.