أهلي جدة يقتنص يوسف بلايلي قبل النصر

أتم نادي أهلي جدة السعودي تعاقده مع صانع الألعاب الجزائري “يوسف بلايلي” بحوالي مليوني يورو، بعد انهيار انتقاله إلى السد القطري عقب انتهاء كأس أمم أفريقيا 2019.

وقاد بلايلي البطل القياسي للدوري التونسي “الترجي” للاحتفاظ بلقب دوري أبطال أفريقيا، قبل أن يُساهم في تتويج بلاده بأول لقب لأمم أفريقيا منذ عام 1990.

وقال الأهلي في حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي تويتر “أنهت إدارة النادي الأهلي برئاسة أحمد الصائغ، إجراءات التعاقد مع صانع الألعاب الدولي الجزائري يوسف بلايلي (27 عاماً)، قادماً من فريق الترجي الرياضي التونسي، بعقد يمتد حتى 2022، لتدعيم صفوف الفريق الكروي الأول بالنادي”.

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وارتبط اللاعب صاحب الـ 27 عامًا بالانتقال إلى صفوف النصر السعودي، كي يكون صفقة الموسم بالنسبة للفريق، إلا أن أهلي جدة ظهر في الصورة وخطف توقيعه بعد ساعات قليلة من ارتباط اسمه بالعالمي.

وكَون يوسف بلايلي ثنائية مميزة مع صديقه القديم “بغداد بونجاح” في أمم أفريقيا ولهذا سعى السد نحو التعاقد معه للمنافسة على لقب دوري أبطال آسيا.

وسجل اللاعب هدف فوز الجزائر على السنغال في دور مجموعات أمم أفريقيا، وخلال دور الـ 16 سجل هدفًا أمام غينيا، وصنع هدفًا لبلاده أمام نيجيريا في مباراة نصف النهائي.