الإنتر يَستعير نجم دفاع فيورنتينا مع خيار الشراء

إلتحق الظهير الأيسر الإيطالي “كريستيانو بيراجي” بصفوف نادي الإنتر على سبيل الإعارة من فيورنتينا، مع خيار الشراء بمبلغ 12 مليون يورو في يونيه 2020، حسب ما أعلنه موقع الإنتر الرسمي اليوم الخميس.

وتعد هذه الصفقة التاسعة للإنتر هذا الصيف، منذ وصول المدير الفني الإيطالي “أنطونيو كونتي” لتولي زمام الأمور خلفًا لمواطنه لوتشيانو سباليتي.

وبدأ كريستيانو بيراجي مسيرته الكروية مع الإنتر في عام 2010 تحت قيادة المدرب البرتغالي الشهير “جوزيه مورينيو” والذي قام بتصعيده للفريق الأول.

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لكن خليفة مورينيو في تدريب الإنتر “رافائيل بينيتيز” رفض منح كريستيانو بيراجي الفرصة وقام بإعارته لنادي يوفي ستابيا.

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وتم بيع اللاعب في عام 2012 لنادي كيتاديلا، والذي مثله كريستيانو لموسم واحد قبل أن يلتحق بكاتانيا على سبيل الإعارة.

وفي عام 2014 عاد كريستيانو بيراجي إلى الإنتر لكنه أعير من جديد لناديي كييفو فيرونا وغرناطة، ورغم تألقه تركه الإنتر يرحل إلى بيسكارا والذي أعاره لفيورنتينا قبل أن يبيعه في 2018.

وقال الموقع الرسمي للإنتر “كريستيانو بيراجي أحد أبناء الإنتر ينضم بنظام الإعارة مع خيار الشراء في نهاية الموسم”.

وأضاف خلال عرض أبرز مقتطفات من مسيرته “كريستيانو بيراجي من المعجبين بلعبة التنس، ويعيش روجر فيدرر، وهذا يجعله هادئًا في لحظات مهمة، إنه يشبه لحد كبير دافيدي أستوري، حيث تعلم منه الاحترام والعاطفة والتواضع الذي تميز به الظهير الجديد للنيراتزوري، كشخص لا يتأثر بالنقد أو المديح، هو الآن جاهز للبدء من جديد مع الإنتر، ومسيرته تتطور سعيًا لتحقيق الحلم”.