رياضة | التاريخ يقول.. محمد صلاح "بعبع" نابولي مع روما وليفربول

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر التاريخ يقول.. محمد صلاح "بعبع" نابولي مع روما وليفربول والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أوقعت قرعة دور المجموعات من بطولة دوري أبطال أوروبا عن وقوع نادي ليفربول ضمن المجموعة الخامسة بصحبة فرق؛ نابولي الإيطالي وجينك البلجيكي وريد بول سالزبورج النمساوي.

وتعد مجموعة سهلة نسبياً بالنسبة لفريق يورجن كلوب إلا أن مباراة نابولي ستكون الأصعب بالنسبة لنجمنا المصري محمد صلاح وفريقه وسبق أن كان الفريقين في مجموعة واحدة بدوري أبطال أوروبا وذلك خلال النسخة الماضية 2019.

وينتظر أن تقام مباراة نهائي بطولة دوري أبطال أوروبا 2020 على ملعب "أتاتورك" في إسطنبول وذلك يوم 30 مايو المقبل.

وفيما يلي يرصد لكم موقع "الخليج 365 الرياضي" عبر التقرير التالي تاريخ مواجهات محمد صلاح أمام نابولي:

مع ليفربول:

دوري أبطال أوروبا 2018 في دور المجموعات:

نابولي × ليفربول: 1-0

ليفربول × نابولي: 1-0 (صلاح سجل)

مع روما:

في الدوري الإيطالي:

روما × نابولي: 3-2 (صلاح سجل هدف)

Advertisements

روما × نابولي: 1-0 (صلاح له أسيست)

نابولي × روما: 2-1

روما × نابولي: 0-0

وأسفرت قرعة دوري أبطال أوروبا عن المجموعات التالية :-

- المجموعة الأولي: باريس سان جيرمان - ريال مدريد - كلوب بروج - جلطة سراي

- المجموعة الثانية: بايرن ميونيخ - توتنهام - أولمبياكوس - النجم الأحمر

- المجموعة الثالثة: مانشستر سيتي - شاختار دونيتسك - دينامو زغرب - أتالانتا

- المجموعة الرابعة: يوفنتوس - أتلتيكو مدريد - باير ليفركوزن - لوموكتيف موسكو

- المجموعة الخامسة: ليفربول - نابولي - سالزبورج النمساوي - جينك البلجيكي

- المجموعة السادسة: برشلونة - بوروسيا دورتموند - إنتر ميلان - سلافيا براج

- المجموعة السابعة: زينيت الروسي - بنفيكا - ليون -لايبزيج