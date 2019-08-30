رياضة | أزمة كبرى لباريس سان جيرمان قبل موقعة ريال مدريد النارية في دوري الأبطال

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أزمة كبرى لباريس سان جيرمان قبل موقعة ريال مدريد النارية في دوري الأبطال والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أوقعت قرعة دوري أبطال أوروبا، التي أقيمت أمس الخميس بإمارة موناكو الفرنسية، فريق ريال مدريد في المجموعة الأولى مع أندية باريس سان جيرمان وكلوب بروج وجالطة سراي التركي.

وذكرت صحيفة "ماركا" الإسبانية، أن ريال مدريد، كان يواجه خطر كبير من مواجهة فريقًا إنجليزيًا، ولكنه وقع في النهاية في طريق بطل فرنسا باريس سان جيرمان.

Advertisements

وسيلعب باريس سان جيرمان ضد ريال مدريد، بدون نيمار ، حتى لو ظل في النادي، وذلك بسبب عقوبة الإيقاف المفروضة عليه لمدة ثلاث مباريات بعد هجومه العنيف على التحكيم عقب إقصاء باريس على يد مانشستر يونايتد في الموسم الماضي.

أما كيليان مبابي وإدينسون كافاني مهاجمي باريس، فالشكوك تحوم حول مشاركتهما في المباراة الأولى من دور المجموعات ضد ريال مدريد، ليواجه توماس توخيل مدرب باريس معضلة كبيرة في هذه المباراة الكبرى.

وسيحاول باريس سان جيرمان الانتقام من ريال مدريد الذي أطاح به في موسم 2017/2018 من دور الـ16 من بطولة دوري الأبطال، حيث فاز ريال مدريد في ذلك الموسم ذهابًا على باريس 3-1 في سانتياجو برنابيو ، ثم فاز الريال إيابًا أيضًا في ملعب حديقة الأمراء 2-1، في المباراة التي شهدت غياب نيمار للإصابة.