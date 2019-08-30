رياضة | بالمواعيد.. مواجهات نارية تنتظرك في دور مجموعات دوري أبطال أوروبا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بالمواعيد.. مواجهات نارية تنتظرك في دور مجموعات دوري أبطال أوروبا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أسفرت مراسم قرعة دور المجموعات من بطولة دوري أبطال أوروبا 2020، عن مواجهات قوية منتظرة بمثابة "ديربيات" بين الفرق الأوروبية الكبرى والتي ستلقى مشاهدات جماهيرية عالية في ظل رغبة كل فريق الصعود للدور التالي من البطولة الأوروبية.

وتترقب الجماهير المصرية بشكل خاص مواجهات نادي ليفربول بطل النسخة الماضية، والمحترف في صفوفه النجم المصري محمد صلاح والذي وقع ضمن فرق المجموعة الخامسة رفقة نابولي الإيطالي وريد بول سالزبورج النمساوي وجينيك البلجيكي.

وينتظر أن تشهد مرحلة المجموعات من البطولة الأوروبية انطلاق مباريات نارية بين بعض الفرق، لذلك نرصد لكم متابعينا الأعزاء عبر موقع "الخليج 365 الرياضي" أبرز مباريات القمة التي ستكونوا على موعد معها خلال الفترة المقبلة.

باريس سان جيرمان × ريال مدريد: الذهاب يوم 18 سبتمبر والإياب 26 نوفمبر

أتلتيكو مدريد × يوفنتوس: الذهاب يوم 18 سبتمبر والإياب 26 نوفمبر

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توتنهام × بايرن ميونيخ: الذهاب يوم 1 أكتوبر والإياب 11 ديسمبر

نابولي × ليفربول: الذهاب يوم 17 سبتمبر والإياب 27 نوفمبر

بروسيا دورتموند × برشلونة: الذهاب يوم 17 سبتمبر والإياب 27 نوفمبر

برشلونة × إنتر ميلان: الذهاب يوم 2 أكتوبر والإياب 10 ديسمبر

إنتر ميلان × بروسيا دورتموند: الذهاب يوم 23 أكتوبر والإياب 5 نوفمبر