رياضة | برشلونة يضغط على هذا الثنائي من أجل صفقة نيمار

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر برشلونة يضغط على هذا الثنائي من أجل صفقة نيمار والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أشار الإعلامي الإسباني كيم دومينيك عبر برنامج "التشيرنجيتو" الإسباني، إلى أن إدارة برشلونة برئاسة جوسيب بارتوميو تمارس ضغط كبير على ثنائي الفريق من أجل الموافقة على الدخول ضمن صفقة انتقال نيمار من باريس سان جيرمان إلى "كامب نو".

وقال كيم دومينيك في تصريحات اليوم الجمعة: "أقصى درجات الضغط تمارس على ايفان راكيتيتش وديمبلي لتغيير رأيه"، في إشارة إلى أن الثنائي يرفض تماماً فكرة الانتقال إلى باريس سان جيرمان ضمن صفقة نيمار دا سيلفا.

وشهدت مدينة "موناكو" الفرنسية اجتماع هام قد جمع بين مسؤولي برشلونة وباريس سان جيرمان من أجل الاتفاق على صفقة نيمار ولكن هناك تقارير صحفية تؤكد عدم توصلهما بعد لاتفاق بشأن اللاعب رغم عرض برشلونة مبلغ مالي بالإضافة إلى الثنائي توديبو والكرواتي إيفان راكيتيتش.

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وتعد صفقة نيمار هي الأبرز منذ بداية فترة الانتقالات الصيفية الحالية في مايو الماضي والتي شهدت صفقات نقل كبيرة مثل انتقال البلجيكي إيدين هازارد من تشيلسي إلى ريال مدريد، ولكن يبدو أن صفقة نيمار قد تحسم قبل ساعات من انتهاء الفترة أو استمراه في فريقه.

ودخل نادي يوفنتوس على خط المفاوضات على ضم نيمار ولكن النادي الإيطالي لم يكن جاد في عروضه ولعل يرجع ذلك لوجود نجم كبير في الفريق بقيمة كريستيانو رونالدو ولأن رغبة البرازيلي هي العودة إلى النادي الكتالوني.

وانتقل نيمار دا سيلفاللعب في صفوف باريس سان جيرمان عام 2017، بعد أن تم دفع مبلغ 222 مليون يورو وهو قيمة الشرط الجزائي في عقد البرازيلي مع ناديه السابق برشلونة الإسباني.