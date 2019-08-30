رياضة | مفاجآت جديدة في قائمة الأهلي النهائية للموسم المقبل

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استقر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، على قيد الرباعي أحمد حمدي وحسين السيد ومحمد محمود وسعد الدين سمير في قائمة الفريق الأحمر المحلية.

وجاء قرار مسئولو الأهلي بضم الرباعي للقائمة المحلية، بعدما كان لاسارتي قد اختار من قبل ٢٦ لاعبًا ليتم اليوم الفريق القائمة بقيد الرباعي حمدي وحسين ومحمود وسعد.

وشهدت القائمة النهائية خروج الثنائي مؤمن زكريا وكريم وليد "نيدفيد" بسبب الإصابة، وتأجيل انضمامهما للقيد الشتوي.

وبعد الرباعي الجديد ستكون قائمة الأهلي كالتالي :-

حراسة المرمى: شريف إكرامي - محمد الشناوي – علي لطفي.

خط الدفاع: سعد سمير – حسين السيد – أحمد فتحي – محمد هاني – ياسر إبراهيم – أيمن أشرف – علي معلول – رامي ربيعة – محمود متولي – محمود وحيد.

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خط الوسط: أليو ديانج – عمرو السولية – حمدي فتحي – حسام عاشور – محمد محمود - أحمد حمدي - صالح جمعة – وليد سليمان – محمد مجدي "قفشة" – حسين الشحات - أحمد الشيخ – رمضان صبحي .

خط الهجوم: جونيور أجاي – جيرالدو – صلاح محسن – مروان محسن - وليد أزارو.

وانتظم رمضان صبحي، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، في تدريبات الكرة، مساء أمس الخميس، على ملعب التتش بالجزيرة.

وكان اللاعب قد اكتفى بأداء تدريباتٍ بدنيةً بالجري حول الملعب على هامش مران الفريق الجماعي، خلال اليومين الماضيين، قبل أن ينتظم، اليوم، في التدريبات الجماعية.

ويستعد الأهلي لمواجهة كانو سبورت، بطل غينيا الاستوائية، في ذهاب دور الـ٣٢ ببطولة دوري أبطال إفريقيا.

وعقد محمد يوسف، المدير الفني المؤقت للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي جلسةً خاصةً مع شريف إكرامي، حارس مرمى الفريق، على هامش مران الفريق الجماعي، مساء أمس الخميس، علي ملعب التتش بالجزيرة.

جاءت الجلسة في حضور سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة، وخالد محمود، طبيب الفريق؛ للاطمئنان على سير البرنامج التأهيلي للاعب بنجاح، حيث ينفّذ اللاعب في الوقت الحالي الجزء الأخير من برنامجه؛ للتعافي من الإصابة.

وخضع شريف إكرامي، حارس مرمى الفريق، إلى جراحة؛ لإزالة بعض العظام الزائدة بالركبة، في ألمانيا، وعاد للتدريبات بشكل منفرد وبقوة؛ تمهيدًا للانتظام في تدريبات الفريق الجماعية، خلال الأيام القليلة القادمة.