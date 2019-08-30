رياضة | اليوم.. ماليزيا تستضيف الأردن في مباراة ودية استعدادا لتصفيات مونديال 2022

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر اليوم.. ماليزيا تستضيف الأردن في مباراة ودية استعدادا لتصفيات مونديال 2022 والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يحل منتخب الأردن الجمعة ضيفاً على نظيره الماليزي في مباراة ودية دولية تدخل في نطاق استعداداتهما لبدء المشوار في التصفيات الآسيوية المزدوجة المؤهلة الى نهائيات مونديال قطر 2022 وكأس آسيا في الصين 2023.

وأوقعت القرعة منتخب الأردن في المجموعة الثانية الى جانب منتخبات استراليا والكويت والصين تايبيه ونيبال، فيما جاء المنتخب الماليزي ضمن المجموعة السابعة الى جانب منتخبات الإمارات وفيتنام وتايلاند واندونيسيا.

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وينتظر ان يُستكمل عقد المنتخب الأردني بانضمام خمسة من لاعبي نادي الجزيرة الذي يستعد لمواجهة العهد اللبناني في نهائي غرب آسيا من كأس الإتحاد الآسيوي، وهم: احمد عبد الستار، فراس شلباية يزن، العرب احمد سمير، ونور الروابدة، بالإضافة لانضمام حارس المرمى الدولي المخضرم عامر شفيع المحترف بالدوري السعودي وموسى التعمري المحترف بالدوري القبرصي وبهاء فيصل المحترف بالدوري القطري.

ويشار الى أن منتخب الأردن سيبدأ مشواره بالتصفيات المزدوجة الأحد المقبل يوم الخامس من ايلول / سبتمبر امام الصين تايبيه قبل ان يعود الى عمان لملاقاة الباراغواي وديا يوم العاشر من ايلول/سبتمبر استعدادا لاستقبال الكويت ونيبال يومي 10 و15 تشرين الأول/اكتوبر، وذلك قبل ملاقاة استراليا في عمان يوم 14 تشرين الثاني/نوفمبر في أخر جولات مرحلة الذهاب.