رياضة | لو بتحب كرة القدم.. 7 تطبيقات رياضية هامة يجب أن تحتفظ بها على "موبايلك"

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر لو بتحب كرة القدم.. 7 تطبيقات رياضية هامة يجب أن تحتفظ بها على "موبايلك" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تعتبر كرة القدم اللعبة الشعبية الأولي في العالم، نظرًا لما تمتاز به من إثارة وندية وتشويق، حيث يحرص الملايين من المشجعين علي متابعة مباريات الساحرة المستديرة بشغف كبير سواء من خلال المدرجات أو عبر شاشات التلفاز، ويزحف الجمهور خلف الفريق الذي يشجعه أو منتخب بلاده في كل البطولات الهامة لمساندة ومؤازرة اللاعبين لتحقيق الانتصارات، بل ويحرص المشجعين على الإلمام بأخبار فريقهم أو النجوم المفضلين بالنسبة لهم بشكل مستمر.

وتتنوع المصادر التي يحصل منها المشجعين والمهتمين بكرة القدم على الأخبار والمعلومات الخاصة بالأندية التي يشجعونها أو الدوريات التي يحرصون علي متابعتها ونتائجها وترتيبها، وكذلك أخبار منتخبات بلادهم ومواعيد أهم المباريات والبطولات الكبري، وذلك يكون إما من خلال وسائل الإعلام المختلفة المرئية والمسموعة والمقروءة وكذلك مواقع التواصل الاجتماعي والمواقع الرياضية، ومع التطور التكنولوجي ظهر مؤخرًا بعض التطبيقات الخاصة بالموبايل التي توفر لمشجع كرة القدم كل ما يحتاجه من معلومات وأخبار.

ويستعرض "الخليج 365 الرياضي" في هذا التقرير أهم 7 تطبيقات يجب أن تتوفر علي "موبايل" أي مشجع لكرة القدم:-

365Scores

هو التطبيق الرياضي الأكثر انتشارا في العالم العربي، يقدم جميع مباريات اليوم مع نتائج مباشرة لها، ويوفر أخبار الرياضة بشكل مستمر مع دعم كامل للغة العربية، و يدعم التطبيق الكثير من الرياضات المختلفة مثل كرة القدم كرة السلة ,التنس وكرة اليد.

يوفر هذا التطبيق متابعة أحداث ونتائج المباريات بشكل مباشر عبر خاصية "الباز"، كما يقدم معلومات عن جدول ترتيب الدوريات المختلفة وإحصائيات وأرقام عن البطولات الهامة والدوريات الأوروبية، وكذلك انتقالات اللاعبين، والقنوات الناقلة للمباريات، بالإضافة لأهم الأخبار والأحداث الرياضية.

ويضمن التطبيق أشمل لأهم الدوريات العربية والأوروبية وأكثر من 1000 دوري حول العالم ، وبطولات دوري أبطال أوروبا، ودوري أبطال إفريقيا، ودوري أبطال آسيا، وكوبا أمريكا، وكذلك البطولات الخارجية مثل دوري كأس الاتحاد الأسيوي والبطولة العربية وكأس الخليج وبطولة الكونفيدرالية، والبطولات الكبري مثل كأس العالم، وكأس أمم إفريقيا، وكأس أمم أوروبا، ومتابعة للمنتخبات العالمية والمحلية.

FIFA

هو التطبيق الرسمي من الاتحاد الدولي لكرة القدم الذي يمكنك استخدامه لمتابعة كل بطولات الدوري لكرة القدم من جميع أنحاء العالم، والاطلاع على أحدث نتائج المباريات، والأهداف، وأخبار اللاعبين، وأكثر من ذلك، حيث يقدم تغطية شاملة لأهم الدوريات الأوروبية والعالمية، هذا التطبيق لديه كل ما تحتاجه لمتابعة أكثر من 197 بطولة من جميع أنحاء العالم.

يوفر تطبيق FIFA كافة المعلومات عن مباريات البطولات الكروية حول العالم، وإحصائيات عن المباريات، وأخبار الانتقالات، وعرض مباشر لنتائج المباريات، وغيرها من الميزات الأخري.

GOAL LIVE

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من التطبيقات الرياضية المهمة لعشاق كرة القدم، تطبيق GOAL LIVE التابع لموقع "جول" الشهير، ويساعدك هذا التطبيق على البقاء على اطلاع على كافة النتائج الخاصة بفرق كرة القدم المفضلة لديك، ويوفر كافة المعلومات والأخبار عن أبرز الدوريات والبطولات الهامة، والأندية التي تهتم بمتابعتها، كما يقدم تاريخ مواجهات الأندية مع بعضها البعض قبل المباريات، ويوفر أيضًا إشعارات فورية بالأهداف، وإحصائيات المباريات وتشكيلات الفرق وجداول الترتيب ونقل مباشر للمباريات، وأفضل اللاعبين والفرق، حيث يقدم معلومات عن أكثر من 700 فريق حول العالم.

FOTMOB

يعتبر FOTMOB من أفضل وأسرع تطبيقيات كرة القدم حول العالم ويتوفر حاليًا باللغة العربية، ويوفر بشكل مباشر تشكيلات الفرق وجميع نتائج المباريات ومسجلي الأهداف والبطاقات، وأبرز الإحصائيات، وأخبار الإنتقالات المؤكدة، وأحدث الأخبار وجدول المباريات والقنوات الناقلة لها، وتعليق صوتي بأكثر من 10 لغات.

ويمتاز هذا التطبيق بأنه يمنحك حرية الانتقاء والاختيار للأخبار والمستجدات للفريق واللاعبين الذين تختارهم، كما يتميز بإرسال أسرع الإشعارات والتنبيهات، ويستخدمه الملايين من مشجعي الساحرة المستديرة حول العالم.

Premier League's app

هو التطبيق الرسمي للدوري الإنجليزي (البريمير ليج) ويوفر كافة المعلومات والأخبار عن البطولة الأهم في العالم والتي أصبحت تحظي باهتمام كبير من الجماهير العربية.

ويوفر هذا التطبيق جدول ترتيب الدوري الإنجليزي، ومواعيد المباريات، وتشكيلات الفرق قبل انطلاق المباريات، ونتائج المباريات وفيديوهات للأهداف، وإحصائيات رقمية عن البطولة، ومعلومات عن الأندية واللاعبين المفضلين لديك، وأخبار الإنتقالات، ومقاطع فيديو مميزة لبعض أفضل اللاعبين في العالم، كما يضمن أخبار ونتائج البطولات المحلية بإنجلترا، ودوري أبطال أوروبا.

BET PREDICT

تطبيق مجاني يعطي توقعات مباريات كرة القدم هذا التطبيق قد يحظي بإعجاب أصحاب الرهان على مباريات الساحرة المستديرة، وتكون هذه التوقعات نتيجة لتحليل الإحصاءات من أكثر من 250 بطولة دولية لكرة القدم أبرزها في (الولايات المتحدة، انجلترا، فرنسا، إيطاليا، هولند) والبطولات في جميع أنحاء العالم (دوري أبطال أوروبا ، دوري أوروبا ، كأس العالم ، كأس العالم)، ويمكننا هذا التطبيق من الحصول على أفضل الرهانات الممكنة ومعدل نجاح أفضل للتوقعات مع احتمالات عالية.

FORZA

من أفضل التطبيقات المنتشرة بكثافة في الفترة الحالية تطبيق FORZA هو تطبيق للجوّال للأهداف المباشرة والإشعارات الفورية لتشكيلات المباريات والنتائج المباشرة والأهداف الحية والإحصائيات الهامة، كما يقدم أهم مقاطع الفيديو لأكثر من 420 فريقًا لكرة القدم، ويقدم أيضًا معلومات عن الكرة النسائية ورياضة الملاكمة حول العالم، ويقدم تحديثات سريعة ودقيقة جداً مقارنة بتطبيقات كرة القدم الأخرى.