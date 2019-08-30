شكرا لقرائتكم خبر عن نيمار يقترب من برشلونة والإعلان خلال ساعات والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - سلطت الصحف الإسبانية الضوء على اجتماع برشلونة الأخير مع إدارة باريس سان جيرمان، لضم البرازيلى نيمار قبل نهاية سوق الانتقالات الصيفية الجارية.

وقالت صحيفة «ماركا»: «الآن نيمار أقرب إلى برشلونة»، وأضافت، «وفد برشلونة أبدى تفاؤله بعد الاجتماع فى باريس، وخافيير بورداس مدير النادى صرح: لم نتوصل إلى اتفاق، لكننا الأقرب، 305 ملايين لا تُزيل الشكوك فى ريال مدريد».

وخرجت صحيفة «موندو ديبورتيفو» بعنوان، «نيمار أقرب، المدير خافيير بورداس أعلن أن الأحاسيس إيجابية بعد الاجتماع مع باريس سان جيرمان، إنهم يتفاوضون على الأموال مع ضم لاعبين، أو أموال فقط، ومن اللاعبين المرشحين ديمبلى الذى يجب على كلا الناديين إقناعه».

وعلى الصفحة الرئيسية لصحيفة «سبورت» تحت عنوان «نقطة»، جاء أن: «التعاقد مع نيمار يقترب بعد الاجتماع فى باريس، وبرشلونة وباريس يمكن أن يصلا لاتفاق خلال الـ24 أو 48 ساعة القادمين، النادى الباريسى خفض من مطالبه المادية، والآن يطلب 170 مليون يورو من أجل البرازيلى، ويهدف إلى إضافة عثمان ديمبلى للعملية، وأن يتم سداد باقى المبلغ على دفعتين».

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فيما كشف تقرير صحفى، عن تطور جديد فى المفاوضات، وقالت صحيفة «موندو ديبورتيفو» إنه رغم عدم توصل الناديين إلى اتفاق نهائى، لكن هناك تفاؤلًا كبيرًا لدى مسؤولى البارسا بحسم الصفقة، ورغم أن نيمار لم ينفذ رغبة البارسا، بالخروج علنًا وتأكيد رغبته فى العودة إلى كامب نو، إلا أنه ضغط داخليًا على إدارة سان جيرمان لتسريع وتيرة المفاوضات.

وأشارت الصحيفة إلى أن برشلونة قدم عرضا لضم اللاعب على سبيل الإعارة مع إلزامية الشراء مقابل 170 مليون يورو، إلى جانب بعض المتغيرات التى ستسدد فى صيف 2021، لكن النادى الباريسى لم يوافق على الانتظار لمدة عامين، من أجل الحصول على أموال الصفقة كاملة.

وإزاء ذلك، لجأ بطل الليجا إلى استراتيجيته القديمة فى مفاوضات نيمار، بعرض إدراج أكثر من لاعب ضمن الصفقة، وهى الخطة التى توقفت سابقًا بانتقال فيليب كوتينيو إلى بايرن ميونخ، وسيواجه برشلونة أزمة فى هذا الصدد، بحسب «موندو ديبورتيفو»، حيث سيكون ملزمًا بإقناع لاعبين أو ثلاثة بالانتقال إلى سان جيرمان، خصوصًا عثمان ديمبلى. ورغم ضيق الوقت، وواقع أن مشروع النادى الفرنسى أقل من البلوجرانا، سيعتمد مسؤولو الأخير على جزئية أن اللاعبين سيحصلون على عروض مالية جيدة، ومساحة أكبر للمشاركة، فى باريس.

وفى ذات السياق، قالت صحيفة «سبورت» الكتالونية إن برشلونة، استقر على تقديم خدمات عثمان ديمبلى إلى سان جيرمان، لمدة موسم على سبيل الإعارة، مع البيع النهائى للكرواتى إيفان راكيتيتش، بالإضافة لأموال تقارب الـ125 مليون يورو، مقابل الحصول على نيمار. من جانبه، أكد خافيير بورداس نائب رئيس نادى برشلونة، أن المفاوضات مستمرة مع باريس سان جيرمان، من أجل عودة البرازيلى نيمار لصفوف البارسا.

وقال بورداس: «لا يوجد اتفاق بعد، لكن المفاوضات مستمرة بين الطرفين، نحن أقرب لحسم المفاوضات لصالحنا وعودة نيمار لملعب الكامب نو من جديد». وفى المقابل، ألمحت شبكة «سكاى سبورت» إلى أن ريال مدريد ليس بعيدًا، ومازال فى محادثات للتعاقد مع النجم البرازيلى، قبل غلق باب التعاقدات فى أوروبا يوم 2 سبتمبر المقبل.