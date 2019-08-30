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الدوري السعودي.. النصر يسعى لمواصلة عروضه القوية وتعميق جراح الفتح

الجمعة 30 أغسطس 2019

كتب الخليج 365

يسعى فريق النصر لمواصلة عروضه القوية عندما يحل ضيفاً على الفتح في الساعة الثامنة إلا الثلث مساء اليوم الجمعة، بمدينة "الأحساء"، ضمن منافسات الجولة الثانية من عمر مسابقة الدوري السعودي.



ويدخل النصر مباراة اليوم وسط معنويات عالية بعدما تغلب على ضمك بهدفين دون مقابل في بداية رحلة الدفاع عن لقب الدوري السعودي قبل أن يتغلب على السد القطري بنتيجة 2 – 1 في "ذهاب" دور الثمانية بمسابقة دوري ابطال اسيا بالعاصمة السعودية "الرياض".

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ويعتمد النصر على تشكيلة هجومية قوية بوجود الرباعي المكون من عبد الرزاق حمد الله، هداف الدوري الموسم الماضي، وأحمد موسى، ونور الدين أمرابط، وجوليانو لتحقيق الفوز الثاني على التوالي بمسابقة الدوري السعودي.

في حين يسعى الفتح لمصالحة جماهيره بعد البداية المخيبة للآمال بالهزيمة أمام الشباب بنتيجة 1 – 2 ليظل رصيده خالياً من النقاط قبل مواجهة النصر.

كما يلتقي اليوم، الشباب مع الفيصلي، والوحدة مع أبها ضمن منافسات الجولة ذاتها بمسابقة الدوري السعودي.