شكرا لقرائتكم خبر عن الشباب يغري «ترتيبيل» بـ 4.5 مليون يورو والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - عبدالرحمن الحجاب (الرياض) دخل نادي الشباب على خط مفاوضات نظيره الأهلي، للظفر بخدمات الفرنسي أدريان ترتيبيل، لاعب أندرلخت البلجيكي، والذي يلعب في خانة المحور، إذ قدم نادي الشباب عرضا مغريا بقيمة 4,5 ملايين يورو للاعب وناديه لقطع الطريق على الأهلي ودعم صفوف الشباب بلاعب متمكن قبل انتهاء فترة تسجيل اللاعبين الأولى في «ميركاتو الصيف» غدا السبت الموافق 31 أغسطس، الذي استمر 81 يوما بدءًا في 12 من يونيو الماضي، ويعتبر اللاعب قريب جدا من الشباب، بعد أن استبعد الأهلاويون ملفه من بين اللاعبين الذي تم التفاوض معهم ليحل أحدهم مكان الصربي دانييل أليكسيتش (28 عاما) الذي تم التعاقد معه مقابل 2.2 مليون يورو، إذ ستكون وجه أليكسيتش القادمة الدوري التركي وبالتحديد مع فريق أدي غوزتيب.

دخل نادي الشباب على خط مفاوضات نظيره الأهلي، للظفر بخدمات الفرنسي أدريان ترتيبيل، لاعب أندرلخت البلجيكي، والذي يلعب في خانة المحور، إذ قدم نادي الشباب عرضا مغريا بقيمة 4,5 ملايين يورو للاعب وناديه لقطع الطريق على الأهلي ودعم صفوف الشباب بلاعب متمكن قبل انتهاء فترة تسجيل اللاعبين الأولى في «ميركاتو الصيف» غدا السبت الموافق 31 أغسطس، الذي استمر 81 يوما بدءًا في 12 من يونيو الماضي، ويعتبر اللاعب قريب جدا من الشباب، بعد أن استبعد الأهلاويون ملفه من بين اللاعبين الذي تم التفاوض معهم ليحل أحدهم مكان الصربي دانييل أليكسيتش (28 عاما) الذي تم التعاقد معه مقابل 2.2 مليون يورو، إذ ستكون وجه أليكسيتش القادمة الدوري التركي وبالتحديد مع فريق أدي غوزتيب.

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