شكرا لقرائتكم خبر عن الفرج لـ«الشقردية»: ما دريت عنكم والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - عبدالرحمن الحجاب (الرياض)

انقسمت الجماهير الهلالية ما بين مؤيد ومعارض حول ما تفوه به قائد الفريق الأول لكرة القدم سلمان الفرج عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي «إنستغرام» والذي قام بنشر «بوسترين» الأول حمل «إيموجي ساخر» معلقاً عليه «أي ضحكوني شوي طفشان»، وذلك بعد حملة من الانتقادات التي واجهته بسبب مستواه الذي قدمه خلال مواجهة الاتحاد ضمن ذهاب دور الربع نهائي من بطولة دوري أبطال آسيا. أما البوستر الثاني، كان رداً على المشجع الهلالي حسن الناقور الذي كتب الأخير: سلمان الفرج لاعب جوكر تجده في كل مكان، التغطية الدفاعية، الزيادة الهجومية، الكرات الطويلة، وكان الناقور يدافع عنه وسط حملة من الانتقادات الجماهيرية. وبعد التعليقات التي وجهها الجمهور الهلالي للاعب سلمان الفرج، أوضح عبر وسائل التواصل الإجتماعي قائلاً : «أحبتي اطلعت على بعض ردود الأفعال التي فهمت ما نشرته في حسابي وفسرها البعض أنني أقصد جماهير الهلال الغالية، وأنا كنت أعني بها فئة لا تمثل إلا نفسها ولا تمثل جمهور الهلال من خلال ترديدها شتائم بحقي وحق أسرتي وأعتذر لكل من أزعجته ردود فعلي من جماهير الهلال، وبصفتي قائداً للهلال نستفيد أنا وزملائي من كل نقد أو توجيه من شأنه أن يطورنا»، وقد لاقى هذا التوضيح والاعتذار إرتياحا كبيرا من جماهير الزعيم وذلك لمصلحة الفريق كون الموسم الرياضي للتو بدأ.