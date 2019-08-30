شكرا لقرائتكم خبر عن آل جديع: تغيير مسمى نادي النخيل إلى بيشة قريبا والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - محمد العمودي (بيشة)

عقد نادي النخيل من بيشة يوم أمس بمقر النادي مؤتمرا صحفيا هو الأول من نوعه على مدى تاريخ النادي مع مدرب الفريق الجديد عبدالعزيز البيشي، بحضور رئيس النادي عبدالعزيز آل جديع، وأعضاء مجلس الإدارة وعدد كبير من الرياضيين والإعلاميين.

وتحدث المدرب عبدالعزيز البيشي بأنه يعمل منذ وصوله على بناء شخصية قوية للفريق تستمر في التصفيات المؤهلة والنهائية ويكون الطموح هو الفوز ولا غيره، مضيفا بأنه تم الانتهاء من التعاقد مع عدد من اللاعبين الذين لعبوا في الدرجة الأولى والثانية وهم على مستوى عال وسينضمون للفريق الأول منتصف الأسبوع القادم.

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من جانبه، أوضح رئيس النادي عبدالعزيز آل جديع أنهم يعملون الآن على ملفي إنشاء منشأة عملاقة للنادي وكذلك بناء أكاديمية لصقل المواهب الرياضية التي تحظى بدعم من أمير منطقة عسير ورئيس هيئة الرياضة.

وطالب آل جديع المسؤولين في بلدية بيشة بالتعاون لإقامة أكاديمية مؤقتة على أحد ملاعبها وسيتم استغلالها «لدينا كفاءات رياضية مدربة وممتازة»، مضيفا بأن النادي يفتقد إلى مداخيل مالية قوية تدعم الفريق، لذلك لن يتحقق الطموح دون المال، مناشدا كل رجال الأعمال ومحبي النادي بدعم النخيل والوصول به إلى منصات التتويج وتحقيق الصعود وهو الحلم الكبير الذي ننشده.

وبين آل جديع أنهم عازمون على تغيير مسمى النادي من النخيل إلى نادي بيشة نزولا عند رغبة الكثيرين من أهالي المحافظة والرياضيين «نحن نعمل على إجراءات هذا الملف بشكل عاجل وسيرى النور قريبا».