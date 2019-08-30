شكرا لقرائتكم الاهلي راحة 24 ساعة واستئناف التدريبات السبت... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل منح محمد يوسف المدير الفني المؤقت للأهلي لاعبي فريقه راحة من التدريبات اليوم الجمعة، على أن يستأنف الفريق تدريباته غداً السبت إستعداداً لمواجهة فريق كانو سبورت الغيني أحد أيام 13 أ 14 أو 15 سبتمبر المقبل في ذهاب دور الـ32 لبطولة دوري أبطال أفريقيا خارج مصر.

وبدأ الجهاز الفنى للفريق مرحلة جمع المعلومات عن نادى كانو سبورت بطل غينيا الاستوائية قبل المواجهة المرتقبة التى سيقود الفريق فيها المدير الفني الجديد الذى يتم التفاوض معه حالياً وسيتم الإعلان عنه خلال الساعات المقبلة.

وتفوق كانو سبورت فى مجموع مباراتى الذهاب والإياب أمام ميكيل الإثيوبى بنتيجة 3 – 2 ضمن منافسات دور الـ64 بمسابقة دورى أبطال أفريقيا ليواجه الأهلى الذى أطاح بنظيره أطلع بره بطل جنوب السودان، بعدما تفوق فى مجموع مباراتى الذهاب والإياب بنتيجة 13-0.