الاسماعيلي يواجه المريخ استعدادا للموسم الجديد...

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جدة - عمرو شويل يواجه فريق الإسماعيلى بقيادة محمود جابر عصر اليوم الجمعة نظيره المريخ البورسعيدى ودياً على ستاد الاسماعيلية فى إطار استعدادات الفريقين للموسم الجديد
ودخل الإسماعيلى معسكرا مغلقا بأكتوبر وتعادل سلبياً مع بتروجت مساء الجمعة ثم تعادل مع الإعلاميين 1-1 مساء السبت، ثم فاز على حرس الحدود بهدف دون رد ثم تعادل سلبياً مع كوكاكولا مساء الثلاثاء ثم فاز على البلاستيك بهدفين مقابل هدف مساء الجمعة وأخيرا فوزه أمام إنبى 3-1.
ومن المقرر أن يلعب الإسماعيلى 5 مباريات ودية أخرى فى المرحلة الأخيرة من الاستعداد لأهلى بنى غازى الليبى حيث واجه المصرى البورسعيدى أمس الاربعاء على ملعب القناة ثم يواجه المريخ اليوم الجمعة ثم يلاقى المعادى يوم 3 سبتمبر المقبل على أن يواجه أسوان يوم 5 سبتمبر المقبل، والكهرباء فى 6 من الشهر ذاته، وتقام المباريات الأربعة الأخيرة على استاد الإسماعيلية.
ويستعد الإسماعيلى لمواجهة أهلى بنى غازى الليبى فى دور الـ 32 للبطولة العربية والمقرر لها 13 سبتمبر المقبل.
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