شكرا لقرائتكم المصريون يواصلون حصد الذهب.. تعرف على منافسات الألعاب الأفريقية اليوم فى المغرب... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تستكمل البعثة المصرية المشاركة فى منافسات دورة الألعاب الأفريقية المقامة بالمغرب ، و التى تختتم غدا مشاركتها فى منافسات البطولة .

حيث يلعب باقى منتخبات مصر المشاركين فى الماراثون الأفريقى ..ينافس اليوم منتخب القوس والسهم على الميدالية البرونزية على مستوى فرق الرجال ،بينما يلعب منتخب السيدات مع كوت ديفوار على الميدالية الذهبية ، وفيما يخص منتخبى الرجال والسيدات فيخوضون منافسات المختلط على الذهبية ايضا امام منتخب ناميبيا .

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ويخوض لاعبى منتخب العاب القوى والكانوى والسلاح والرماية منافساتهم فى الادوار النهائية على مستوى الرجال والسيدات وفى التنس يلعب منتخبى الرجال والسيدات منافسات الزوجى فى دور قبل النهائى .

وفى رفع الاثقال يشارك المنتخب فى الادوار النهائية و المنافسة على ميداليات البطولة اما المصارعة فيلعب جمال محمد مع لاعب الجزائر فى تصفيات وزن 57 كجم