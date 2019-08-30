شكرا لقرائتكم اليوم.. اختبارات الفيديو تيست والأوفسايد تيست بلجنة حكام القاهرة... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تقام اليوم الجمعة اختبارات الفيديو تيست والأوفسايد تيست بمقر لجنة حكام القاهرة بسراى القبة في تمام الساعة الثانية ظهرًا لحكام الساحة، والرابعة عصرًا للحكام المساعدين لحكام الساحة، تحت إشراف توفيق السيد رئيس لجنة حكام منطقة القاهرة.

وكانت لجنة الحكام الرئيسية قد حضرت إجراء اختبارات اللياقة البدنية لحكام منطقة القاهرة بجهاز الرياضة العسكرى حكام الساحة الاربعاء الماضى، والحكام المساعدين أمس الخميس .