عموتة يستدعي 28 لاعبا لمعسكر المغرب للاعبين المحليين

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الرباط: وجه الحسين عموتة، مدرب المنتخب المغربي للاعبين المحليين، الدعوة لـ 28 لاعبا للمشاركة في المباراتين الوديتين اللتين ستخوضهما النخبة الوطنية يومي 5 و8 سبتمبر المقبل أمام كل من منتخبي النيجر وبوركينا فاسو.

وتدخل المباراتان اللتان سيحتضنهما ملعب مراكش، في إطار استعدادات النخبة الوطنية المحلية للمقابلتين اللتين ستخوضها أمام المنتخب الجزائري، برسم التصفيات المؤهلة لكأس إفريقيا للاعبين المحليين التي ستجرى أطوارها بأثيوبيا عام 2020.

وتشكلت لائحة نخبة اللاعبين المحليين، بشكل أساسي من لاعبي الفرق المغربية التي تألقت في المنافسات القارية للموسم الماضي، حيث حضرت الوداد بستة لاعبين والرجاء بأربعة ونهضة بركان بلاعبين وحسنية أغادير بأربعة.

الحسين عموتة مدرب منتخب المغرب للاعبين المحليين

ومن المنتظر أن تشهد اللائحة تعديلات قبيل خوض لقاءي الجزائر، من منطلق الاستعانة باللاعبين الذين وجهت لهم الدعوة للمنتخب الأول الذي يقوده البوسني وحيد هليلهودزيتش، حيث يتعلق الأمر بــأحمد رضا التكناوتي (الوداد الرياضي) وأنس الزنيتي (الرجاء الرياضي) وعمر بوطيب (الرجاء الرياضي) وبدر بانون (الرجاء الرياضي) وعبد الكريم باعدي (حسنية أكادير) ووليد الكارتي (الوداد الرياضي).

وضمت اللائحة زهير المترجي (الوداد الرياضي) وأيوب الكعبي (الوداد الرياضي) وبديع أوك (الوداد الرياضي) ومحمد الناهيري (الوداد الرياضي) ويحيى جبران (الوداد الرياضي) واسماعيل الحداد (الوداد الرياضي) وسفيان الرحيمي (الرجاء الرياضي) وأيوب نناح (الرجاء الرياضي) ومحمود بنحليب (الرجاء الرياضي) وحميد أحداد (الرجاء الرياضي) وسفيان بوفتيني (حسنية أكادير) وعبد الرحمان الحواصلي (حسنية أكادير) وعبد الكريم البركاوي (حسنية أكادير) والمهدي أوبيلا (حسنية أكادير) ومروان هدهودي (الدفاع الحسني الجديدي) والمهدي قرناص (الدفاع الحسني الجديدي) ويوسف أكردوم (الدفاع الحسني الجديدي) وسعد لكرو (أولمبيك خريبكة) ونجيب المعتني (أولمبيك خريبكة) ورضا الهجهوج (أولمبيك خريبكة) ومحمد أمسيف (الفتح الرياضي) وأيوب سكومة (الفتح الرياضي) وهشام المجهد (اتحاد طنجة) وزهير العروبي (نهضة بركان) وعمر النمساوي (نهضة بركان) ومحمد علي بامعمر (الجيش الملكي) واسماعيل مقدم (نهضة بركان) والعربي الناجي (نهضة بركان).

يشار إلى أن المنتخب المغربي للاعبين المحليين كان توج ببطولة أمم أفريقيا للاعبين المحليين في كرة القدم، في دورتها الخامسة لسنة 2018، التي نظمت بالمغرب، ما بين 13 يناير والرابع من فبراير الماضيين، بمشاركة 16 منتخباً، توزعتها ملاعب مدن الدار البيضاء وطنجة وأغادير ومراكش.