النشرة الرياضية.. قرعة دوري الأبطال.. وأفضل لاعب بأوروبا.. وخسارة اليد والطائرة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محرر الخليج 365:

زوار الخليج 365 الكرام نقدم لكم النشرة الرياضيةاليومية لأبرز الأحداث التي شهدتها الساحة الرياضية ليوم الخميس 29 أغسطس.

عودة معلول والنقاز وانضمام فرجاني ساسي لقائمة تونس

أعلن منذر الكبير المدير الفني الجديد لمنتخب تونس، عن قائمة الفريق المستدعاة للتوقف الدولي القادم الذي سينطلق في الثاني من سبتمبر المقبل، وذلك لخوض وديتين أمام موريتانيا وكوت ديفوار.

اعتراضاً على ذهبية مصرية في الملاكمة.. وفد الكونغو يعتدي على الحكام

اعتدى وفد الكونغو للملاكمة على لجنة التحكيم في منافسات دورة الألعاب الإفريقية المقامة بصالة الأمل في مدينة سلا بالمغرب، اعتراضاً على الذهبية المصرية.

غياب عبدالله السعيد عن قائمة بيراميدز لمواجهة الحرس بالكأس

أعلن الفرنسي سباستيان ديسابر المدير الفني لفريق بيراميدز، 19 لاعباً لخوض لقاء حرس الحدود الجمعة، في دور الثمانية ببطولة كأس مصر والمقرر إقامته على ملعب بتروسبورت.

يوسف أوباما يستقر على خلافة أيمن حفني

استقر يوسف "أوباما" صانع ألعاب الزمالك على ارتداء القميص رقم 14 في الموسم المقبل، بعدما بات أيمن حفني قريبًا من الرحيل عن النادي في الصيف الجاري.

الصفقة تنتهي.. الزمالك يمنح المقاصة استغناء حفني

منح نادي الزمالك الاستغناء الخاص بلاعب الفريق أيمن حفني إلى مسئولي مصر المقاصة، ليحسم مستقبل اللاعب نهائيًا من خلال العودة للفريق الفيومي خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

اتحاد الكرة يعلن موعد مباراتي نصف نهائي الكأس

أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم، اليوم الخميس، موعد مباراتي نصف نهائي كأس مصر نسخة (2018 - 2019).

بعد 14 يومًا.. الأهلي يكشف لـ"الخليج 365" موعد عودة ربيعة

أكد سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالأهلي أن رامي ربيعة مدافع الفريق الأول يحتاج لمدة أسبوعين للتعافي من الإصابة التي لحقت به مؤخرًا خلال مشاركته في مباراة اطلع بره بدوري أبطال أفريقيا.

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مرتضى منصور: سأنضم للجمعية العمومية ضد الجنايني.. و"هحبس" الغندور

اعترض مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك على قرار لجنة إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم بتعيين جمال الغندور رئيساً للجنة الحكام، وأعلن اعتراضه على تعيين عمرو الجنايني رئيس اللجنة.

انريكي يعلن وفاة ابنته زانا عن عمر 9 سنوات

أعلن لويس انريكي المدير الفني لبرشلونة والمنتخب الإسباني السابق، وفاة ابنته زانا عن عمر 9 سنوات، نتيجة إصابتها بمرض السرطان.

تصريح طريف لرونالدو: ميسي أصغر مني ولكني أبدو شابا بالمقارنة بعمري

عبر البرتغالي كرستيانو رونالدو نجم يوفنتوس الإيطالي، عن أمنيته في التواجد على منصة التتويج للأفضل، في الموسم القادم.

رسميا.. فان دايك يطيح برونالدو وميسي ويحصد جائزة أفضل لاعب في أوروبا

أقام الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" حفلا في إمارة موناكو، على هامش إجراء قرعة دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا، لاختيار جوائز الأفضل في أوروبا للموسم الماضي 2018 - 2019.

قرعة دوري الأبطال.. مكررة لليفربول ونارية لبرشلونة وسهلة للسيتي

أقيمت قرعة دوري أبطال أوروبا للموسم الجديد 2019 - 2020، في إمارة موناكو، اليوم الخميس.

ديلي ميل: بيشكتاش يقترب من حسم صفقة النني

اقترب نادي بيشكتاش التركي من إنهاء صفقة الدولي المصري محمد النني لاعب وسط آرسنال الإنجليزي خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

يد مصر تخسر من أنجولا وتكتفي بفضية دورة الألعاب الإفريقية

خسر المنتخب المصري لكرة اليد أمام أنجولا في نهائي دورة الألعاب الإفريقية المقامة في المغرب بنتيجة 31-25.

إيطاليا تنهي المغامرة المصرية بمونديال الناشئين للطائرة

توقفت مسيرة منتخب الناشئين في مونديال الطائرة، بعد الخسارة أمام المنتخب الإيطالي في نصف نهائي المسابقة المقامة حاليا بتونس.