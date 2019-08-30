منتخب شباب الطائرة يواجه الأرجنتين على برونزية كأس العالم

يخوض منتخب مصر الوطني للكرة الطائرة للشباب تحت ١٩ سنة ، اليوم الجمعة مباراة هامة وقوية امام نظيره الأرجنتيني في الساعة السادسة مساء اليوم الجمعة ، لتحديد المركز الثالث ببطولة العالم والمقامة في تونس خلال الفترة من 18 إلى 30 أغسطس الجاري بمشاركة 20

منتخبنا.

وخسر منتخب مصر أمام نظيره الإيطالي في نصف النهائي أمس بثلاثية نظيفة في حين خسر الأرجنتين أمام روسيا بنفس النتيجة. حيث يلتقي منتخبا إيطاليا وروسيا في المباراة النهائية الساعة الثامنة مساء.

يرأس بعثة منتخب مصر جابر عبدالعاطي، ويقود الفريق فنيًّا حسن الحصري يعاونه ناصر علي مدرب والمحلل التقني مصطفى صالح، والمدير الإداري ناصر حمدي، والدكتور مصطفى يسري طبيا للفريق. إلى جانب 12 لاعبا وهم: محمد علوان وعمر درغام وأحمد عبد العظيم ومروان النجار وعبد الرحمن الحسيني وأنس محمد وكريم إبراهيم وإياد محمد ومحمد العرابي ويوسف نصير ويوسف جعفر وإبراهيم رسلان .