تركي آل الشيخ يَسخر من تأخر الأهلي في حسم ملف المدير الفني

عاد رجل الأعمال السعودي “تركي آل الشيخ” بقصف جديد للأهلي، مستغلاً الحالة التي تعيشها إدارة النادي لاختيار خليفة مارتن لاسارتي قبل بدء الموسم الجديد في مصر.

وبات الأهلي فريسة سهلة للسخرية من منتقديه لعدم تغلبه على الصعوبات التي واجهته في عملية اختيار المدير الفني الجديد بالسرعة اللازمة من بعد إقالته للمدرب الأوروجوياني “مارتن لاسارتي”.

وتعرض لاسارتي لهزيمة موجعة أمام فريق تركي آل الشيخ القديم “بيراميدز” في ثمن نهائي كأس مصر مطلع الشهر الجاري بهدف دون رد، ما اعتبرته إدارة الأهلي بمثابة القشة التي قصمت ظهر البعير، لسابق خسارته قبل ذلك أمام بيراميدز في ذهاب وإياب الدوري المحلي.

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ووجه تركي آل الشيخ قصفه أو سخريته من الأهلي أثناء تقديمه للصفقة العاشرة لألميريا عبر صفحته الرسمية على موقع فيسبوك، حيث نجح في ضم مهاجم نادي كولن الأرجنتيني “جونزالو دييجو بوينو”.

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وقال تركي آل الشيخ في بداية حديثه “مهاجم منتخب أوروجواي..صفقة ثقيلة، ولاعب له مستقبل كبير إن شاء الله”.

وأضاف “الحمد لله نادي (يقصد امتلاكه لنادي ألميريا) ومدرب و10 لاعبين في أقل من 3 أسابيع، ماشاء الله، وبعض الفرق تحتاج أشهر لشراء لاعب واحد أو التعاقد مع مدرب”.

وقام تركي آل الشيخ بتعيين المدرب البرتغالي “بيدرو إيمانويل دوس سانتوس” في منصب المدير الفني لألميريا بعد رحيله عن تدريب نادي التعاون السعودي.

واستطاع ألميريا في أول جولتين من السيجوندا (الدوري الإسباني الدرجة الثانية) تحقيق الفوز مرة على ألباسيتي بنتيجة 3/صفر، والتعادل خارج قواعده 1/1 مع راسينج سانتاندير.

ويستضيف ألميريا على ملعبه (ميديتيرانيو) والذي يتسع لـ 15 ألف متفرج فقط نظيره هويسكا في الجولة الثالثة يوم 31 أغسطس الجاري.