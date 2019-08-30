نيمار يُريد برشلونة .. ويُوفنتوس يدخل على الخط لخطفه

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يبدو أن مُسلسل “قضية نيمار” لن ينتهي حتى آخر يوم في الميركاتو الصيفي الجاري، وبعدما تناقلت العديد من وسائل الإعلام العالمية، يوم أمس الخميس، أخبار إتمام الاتفاق بين برشلونة وباريس سان جيرمان بخصوص النجم البرازيلي نيمار، دخلت أندية أخرى على الخط في المُنعرج الأخير من السباق.
وكشفت تقارير إعلامية إسبانية جيدة الإطلاع، أن النجم البرازيلي نيمار جونيور يحلم بالعودة إلى الكامب نو للدفاع عن ألوان البلوغرانا انطلاقا من الموسم الجديد.
وأكد الصحفي الإسباني المُقرب من إدارة برشلونة، كيم دُومينيك، أن نادي يُوفنتوس قد دخل بقوة للفوز بخدمات النجم البرازيلي نيمار جُونيو في الأيام المُتبقية من الميركاتو الصيفي الجاري.
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يُذكر أن رئيس نادي باريس سان جيرمان الفرنسي ناصر الخليفي سيعمل على مُلاقاة رئيس برشلونة بارتوميو للمرة الأخيرة، اليوم الجُمعة، للاستماع إلى عرض النادي الكاتالوني النهائي.
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