الريال في مُواجهة سان جيرمان بدون نيمار ومبابي ؟

أوقعت قُرعة دوري أبطال أوروبا نادي ريَال مدريد في المجموعة الأولى إلى جانب بطل الدوري الفرنسي باريس سان جيرمان، إضافة إلى ناديي كلوب بلوج البلجيكي وغلطة سراي التركي.
وسيَرحل ريال مدريد في الجولة الأولى إلى ملعب حديقة الأمراء “بارك دي برانس” لمُواجهة مضيفه باريس سان جيرمان، في الثامن عشر من شهر سبتمبر المُقبل.
وفي حال حافظ النادي الباريسي على لاعبه نيمار جونيور القريب من العودة إلى ناديه السابق برشلونة، سيغيب النجم البرازيلي بداعي الإيقاف.
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وفي سياق مُرتبط، قد يُحرم نادي باريس سان جيرمان من خدمات نجمه الفرنسي كيليان مبابي، الذي يعاني من إصابة على مستوى الفخذ ستُغيبه عن الملاعب لمدة شهر.
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