الخليفي يصدم إدارة برشلونة بخصوص صفقة نيمار

لا يُريد نادي برشلونة رمي المنشفة في صراع الفوز بصفقة عودة نيمار إلى “الكامب نو” فيما تبقى من أيام قليلة في الميركاتو الصيفي، إذ قام رئيس النادي الكاتالوني بارتوميو بالاجتماع، عشية يوم الخميس، برئيس نادي باريس سان جيرمان الفرنسي ناصر الخليفي للحديث عن المزيد من التفاصيل بخصوص صفقة النجم البرازيلي.

وأكد الصحفي الإسباني الشهير كيم دُومينيك، المُقرب من إدارة برشلونة، في برنامج ‘الشيرينغيتو”، أن ناصر الخليفي قد صدم رئيس برشلونة بارتوميو في الاجتماع الأول الذي دار بينهما قُبيل قرعة دور مجموعات مسابقة دوري أبطال أوروبا، بعدما أخبره أن هُناك أندية أخرى مهتمة بخدمات النجم البرازيلي نيمار.

وأضاف الصحفي ذاته، أن نادي برشلونة أصبح مُتيقنا بأن نادي يوفنتوس بدوره يسعى خلف ضم النجم البرازيلي نيمار جونيور، من خلال إدراج اللاعب الأرجنتيني باولو ديبالا في الصفقة.

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وفي سياق مُرتبط، أكدت صحيفة “لوباريزيان” الفرنسية، أن ناصر الخليفي قد وعد رئيس برشلونة بارتوميو باجتماع أخير، يوم غد بمدينة مونتي كارلو في إمارة موناكو، لكي يتعرف على العرض الكاتالوني الأخير.

ويقع نادي برشلونة في ورطة كبيرة، نظرا لعدم حيازته المال الذي يجب دفعه في الصفقة، ناهيك عن رفض كل من راكيتيتش وديمبيلي إدراجهما في الصفقة.