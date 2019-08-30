أجمعت تقارير إعلامية إسبانية على أن صفقة التبادل بين ريَال مدريد وباريس سان جيرمان قد حُسمت في انتظار الإعلان الرسمي عنها. وأكدت التقارير ذاتها، أن نادي ريَال مدريد سيقوم بالسماح لحارسه مرماه الكوستاريكي كيلور نافاس بالرحيل صوب النادي الباريسي بقيمة مالية ستتراوح بين 15 و18 مليون يورو. وسيُقحم نادي باريس سان جيرمان في الصفقة حارسه الفرنسي أريولا الذي ستتم إعارته إلى صفوف النادي الملكي لمدة موسم واحد. Advertisements اعلان يُذكر أن كيلور نافاس قد قرر الرحيل عن الميرينغي بعدما خسر مركزه لصالح البلجيكي تيبو كورتوا بقرار من المدرب الفرنسي زين الدين زيدان.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر صفقة المُبادلة تمت بين ريال مدريد وسان جيرمان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على ميركاتو اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.