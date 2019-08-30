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لويس إنريكي يُفجع بوفاة ابنته

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يوسف الشافعي 0 تبليغ

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قَام المُدرب السابق للمنتخب الإسباني ونادي ، لويس إنريكي، بنعي ابنته، التي ودعت الدنيا بعد صراع كبير مع المرض الخبيث “سرطان العظام”، وذلك عبر نشره لبيان رسمي على حسابه في موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”.

وعَانت “تشانا”، البالغة من العُمر 9 سنوات، من سَرطان العظام لمدة فاقت 5 أشهر.

لويس إنريكي رفقة ابنته تشانا (صور : Getty images)

وكان لويس إنريكي قد ترك منصبه كمدرب للمنتخب الإسباني بداعي بعض الأمور العائلية.

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وكان لويس إنريكي يود التفرغ لعلاج ابنته التي عانت من مرض السرطان.

 

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على ميركاتو اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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