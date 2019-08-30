زيدان ينتظر مفاجأة اليوم الأخير من الميركاتو

أكدت صحيفة “الآس” الإسبانية المُقربة من نادي ريَال مدريد أن المدير الفني الفرنسي زين الدين زيدان يُعول على المجهودات الأخيرة لإدارة النادي الملكي لجلب مُتوسط الميدان الفرنسي لنادي مانشستر يونايتد بول بوجبا في الساعات الأخيرة من الميركاتو الصيفي.

ونشرت صحيفة “الآس” تقريرا حول الآمال التي يعقدها المدرب الفرنسي زين الدين زيدان على رئيسه فلورينتينو بيريز لتحقيق حُلمه ورغبته في التعاقد مع مُواطنه بول بوجبا.

وألمحت التقارير الصحفية إلى أن “زيزو” ينتظر مفاجآت الساعات الأخيرة للميركاتو الصيفي.

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وكانت العديد من التقارير قد أكدت بأن نادي مانشستر يونايتد لا ينوي التفريط في لاعبه بول بوجبا بأقل من 200 مليون يورو.