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زيدان ينتظر مفاجأة اليوم الأخير من الميركاتو

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يوسف الشافعي 0 تبليغ

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أكدت صحيفة “الآس” الإسبانية المُقربة من نادي ريَال مدريد أن المدير الفني الفرنسي زين الدين زيدان يُعول على المجهودات الأخيرة لإدارة النادي الملكي لجلب مُتوسط الميدان الفرنسي لنادي مانشستر يونايتد بول بوجبا في الساعات الأخيرة من الميركاتو الصيفي.

ونشرت صحيفة “الآس” تقريرا حول الآمال التي يعقدها المدرب الفرنسي زين الدين زيدان على رئيسه فلورينتينو بيريز لتحقيق حُلمه ورغبته في التعاقد مع مُواطنه بول بوجبا.

لاعب وسط مانشستر يونايتد بول بوجبا (صور: Getty)

وألمحت التقارير الصحفية إلى أن “زيزو” ينتظر مفاجآت الساعات الأخيرة للميركاتو الصيفي.

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وكانت العديد من التقارير قد أكدت بأن نادي مانشستر يونايتد لا ينوي التفريط في لاعبه بول بوجبا بأقل من 200 مليون يورو.

 

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على ميركاتو اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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