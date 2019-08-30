رياضة | تسريبات.. الكشف عن حقيقة انتقال نيمار لبرشلونة رسميًا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تسريبات.. الكشف عن حقيقة انتقال نيمار لبرشلونة رسميًا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

فجرت شبكة قنوات بي إن سبورتس مفاجآة من العيار الثقيل، وذلك بعدما خالفت كل الصحف والمصادر العالمية، وقالت بأنه لا يوجد أي إتفاق قد تم بين إدارة برشلونة وبين إدارة باريس سان جيرمان بخصوص إنتقال اللاعب الدولي البرازيلي نيمار دا سيلفا إلى الفريق الكتالوني قبل غلق سوق الإنتقالات الصيفية الحالية.

وقالت بي إن سبورتس في تقرير لها عن صفقة نيمار دا سيلفا، بأن مصادرها المقربة من نادي بي إس جي تحديدًا، تؤكد عدم وجود إتفاق بين إدارة الناديين بخصوص صفقة نيمار، مشيرة إلى كون ما يتم تداوله في وسائل الإعلام هو مجرد تكنهات صحفية لا أساس لها من الصحة.

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وكان أحد مراسلي بي إن سبورتس قد ظهر في نشرة إخبارية على القناة القطرية، وقال: "أي شيء عن الإعلان الرسمي عن صفقة نيمار غير صحيح، إدارة باريس سان جيرمان تؤكد أن هذا الكلام غير صحيح، ولم يتم توصل الطرفين إلى أي اتفاق حتى هذه اللحظة".

وكانت بعض التقارير الإعلامية قد أكدت وجود إجتماع مطول غدًا الجمعة بين إدارة برشلونة من جهة وبين إدارة باريس من الجهة الأخرى بحضور مسؤولين رفيعي المستوى من أجل حسم الصفقة التي شغلت الوسط الرياضي في أوروبا على مدار الشهور الماضية منذ بداية الميركاتو الحالي في يوليو الماضي وحتى الآن.

وكانت شبكة سكاي سبورتس العالمية، وكذلك بي بي سي البريطانية، قد أكدوا بأن إتفاق وشيك سيحدث خلال الساعات المقبلة بخصوص صفقة إنتقال نيمار إلى برشلونة، خاصة بعدما لاقي العرض الأخير الذي قدمه برشلونة، قبول كبير من جانب إدارة نادي باريس سان جيرمان.