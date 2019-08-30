رياضة | موعد مباراة ريفير بليت ضد بوكا جونيورز في نصف نهائي كأس ليبرتادوريس

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر موعد مباراة ريفير بليت ضد بوكا جونيورز في نصف نهائي كأس ليبرتادوريس والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
يلتقي فريق ريفير بليت مع فريق بوكا جونيورز في ديربي أرجنتيني بين الفريقين يوم 1 أكتوبر المقبل، وذلك في المباراة التي ستجمع بين الفريقين ضمن منافسات دور النصف نهائي من بطولة كأس ليبرتادوريس.
وستقام المباراة بين بوكا جونيورز وريفربليت يوم 1 أكتوبر المقبل، بينما ستقام مباراة الإياب بين الفريقين يوم 22 من نفس الشهر، على أن تقام المباراة النهائية في شهر نوفمبر القادم.
وعلى الجانب الآخر يضرب فريق جريميرو مباراة كبيرة مع فريق فلامنجو في ديربي برازيلي بين الناديين، وسيكون نهائي البطولة هذة السنة بين فريقين ارجنتيني وفريق برازيلي.
ونجح فريق ريفير بليت الأرجنتيني في الصعود لدور النصف نهائي من بطولة كأس ليبرتادوريس، وذلك على حساب فريق سيرو بورتينو البارجوياني، بعد الفوز عليه بمجموع المباراتين بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدف وحيد.
بينما تأهل فريق بوكا جونيورز على حساب فريق ليجا دي كيتو، بعد الفوز عليه في الذهاب خارج ملعبه بنتيجة ثلاثة أهداف نظيفة، والتعادل في الإياب بنتيجة سلبية.