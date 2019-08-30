رياضة | موعد مباراة ريفير بليت ضد بوكا جونيورز في نصف نهائي كأس ليبرتادوريس

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر موعد مباراة ريفير بليت ضد بوكا جونيورز في نصف نهائي كأس ليبرتادوريس والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يلتقي فريق ريفير بليت مع فريق بوكا جونيورز في ديربي أرجنتيني بين الفريقين يوم 1 أكتوبر المقبل، وذلك في المباراة التي ستجمع بين الفريقين ضمن منافسات دور النصف نهائي من بطولة كأس ليبرتادوريس.

وستقام المباراة بين بوكا جونيورز وريفربليت يوم 1 أكتوبر المقبل، بينما ستقام مباراة الإياب بين الفريقين يوم 22 من نفس الشهر، على أن تقام المباراة النهائية في شهر نوفمبر القادم.

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