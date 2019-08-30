رياضة | 6 مواجهات مرتقبة لتوتنهام في دوري أبطال أوروبا.. تعرف عليهم

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر 6 مواجهات مرتقبة لتوتنهام في دوري أبطال أوروبا.. تعرف عليهم والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أسدل الستار على قرعة دوري أبطال أوروبا للموسم الجديد والتي يتنافس فيها 32 فريق على اللقب القاري. يدخل توتنهام الموسم الحالي للمنافسة بقوة على جميع البطولات، حيث يطمح لتحقيق إنجاز الموسم الماضي والوصول للمباراة النهائية وتحقيق اللقب.

يحتل توتنهام حاليًا المركز السابع في الدوري الإسباني برصيد 4 نقاط من 3 مباريات، سجل خلالها 5 أهداف ومني مرماه ب 4 أهداف. وقع توتنهام في المجموعة الثانية لدوري أبطال أوروبا برفقة كلا من بايرن ميونخ وأولمبياكوس اليوناني والنجم الأحمر الصربي.

ويستعرض "الخليج 365 الرياضي" مواجهات توتنهام في دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا ..

الجولة الأولى: 18 سبتمبر 2019

أولمبياكوس وتوتنهام الساعة 6:55 مساءً

الجولة الثانية: 1 أكتوبر 2019

توتنهام وبايرن ميونخ الساعة 9 مساءً

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الجولة الثالثة: 22 أكتوبر 2019

توتنهام والنجم الأحمر الساعة 9 مساءً

الجولة الرابعة: 6 نوفمبر 2019

النجم الأحمر وتوتنهام الساعة 9 مساءً

الجولة الخامسة: 26 نوفمبر 2019

توتنهام وأولمبياكوس الساعة 9 مساءً

الجولة السادسة والأخيرة: 11 ديسمبر 2019

بايرن ميونخ وتوتنهام الساعة 9 مساءً