رياضة | هل يضحي ميسي براتبه من أجل نيمار؟

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر هل يضحي ميسي براتبه من أجل نيمار؟ والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

طرح الصحفي الإسباني خوسيه سانشيز عبر برنامج"التشيرنجيتو" الشهير، سؤالاً حول إمكانية تخفيض ليونيل ميسي لراتبه للمساعدة في إتمام عملية نقل نيمار دا سيلفا إلى برشلونة خاصةً أن هناك خلاف مالي في الصفقة.

وقالسانشيز، عبر البرنامج الإسباني الشهير: "إذا كان ميسي يحب نيمار حقاً، لماذا لا يقوم بتخفيض راتبه كما يفعلون نجوم NBA للمساعده باتمام الصفقة؟".

ساعات قليلة تفصلنا عن إغلاق نافذة سوق الانتقالات الصيفية الحالية ولا يزال مستقبل البرازيلي نيمار مع باريس سان جيرمان غير محدد سواء بالاستمرار أو الرحيل إلى الدوري الإسباني واللعب في صفوف برشلونة مرة أخرى بعد عامين من التوقيع مع النادي الفرنسي.

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واجتمع مسؤولو نادي برشلونة ممثلين في جوسيب بارتوميو رئيس النادي مع نظرائهم في باريس سان جيرمان ولكن أغلب التقارير الإسبانية تشير لعدم وصول الطرفين لاتفاق بشأن اللاعب رغم أنه على مقربة من الانضمام للبارسا حسب رغبته.

وكان نيمار دا سيلفا قد انضم للعب في صفوف باريس سان جيرمان عام 2017 في صفقة مثيرة تسببت في حدوث حالة من العضب لدى جماهير النادي الكتالوني، وعلى مدار عامين لم ينجح البرازيلي في التأقلم مع الأجواء الفرنسية على الرغم من أن أرقامه مع الفريق مميزة.

وانضم نيمار إلى صفوف باريس سان جيرمان بعد أن تم دفع مبلغ 222 مليون يورو وهو قيمة الشرط الجزائي في عقد البرازيلي مع ناديه السابق برشلونة.

وتشير تقارير إسبانية إلى أن نادي برشلونة قد قام بتقديم عرض مالي لإدارة باريس سان جيرمان بالإضافة إلى الثنائي توديبو وإيفان راكيتيتش بينما لم يتحدد موقف الفرنسي الشاب عثمان ديمبيلي من الانتقال ولكن شبكة "سكاي سبورت" تؤكد رفضه الرحيل عن البارسا.