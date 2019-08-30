رياضة | "يوم حافل".. تطورات مثيرة في صفقة نيمار وجماهير برشلونة تترقب

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "يوم حافل".. تطورات مثيرة في صفقة نيمار وجماهير برشلونة تترقب والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يبدو بأن صفقة نيمار قد إقتربت من دخول التاريخ كواحد من أكثر الصفقات المثيرة للجدل، وذلك بعدما تضاربت الأنباء على مدار الساعات الماضية، حول من يقول بأن هناك إتفاق قد تم بين إدارة برشلونة وإدارة باريس سان جيرمان حول إنتقال اللاعب إلى ملعب كامب نو، وبين من يقسم على كون باريس وبرشلونة لازالو بعيدين كل البعد عن التوصل إلى صيغة نهائية أو إتفاق حول صفقة نيمار.

صحيفة (لوباريزيان) الفرنسية، قالت بأن نيمار قد أخبر إدارة باريس بأنه لا يرغب في البقاء في صفوف النادي، وأنه يريد الإنتقال إلى برشلونة، في محاولة منه للضغط على إدارة بي إس جي للموافقة على واحد من العروض التي تقدم بها برشلونة في الساعات الماضية.

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وأشارت الصحيفة نفسها، بأن وفد من نادي باريس سان جيرمان وكذلك وفد من برشلونة، لن يعودوا إلى ديارهم اليوم، وسوف يبقى الطرفين في مدينة موناكو، من أجل عقد إجتماع موسع يوم الغد لحسم مصير صفقة البرازيلي نيمار دا سيلفا، مؤكدة بأن الاجتماع سوف يحضروا مسؤولين كبار في كلا الناديين.

وفي السياق ذاته، قال صحفي يدعى رناندو دومينغيز، بأن مصادر مقربة من نادي باريس سان جيرمان الفرنسي، قد أخبرته بوجود إتفاق نهائي على خروج نيمار من برشلونة، وعلى الأرحج سيحصل باريس على راكيتيش وتودبيو وأرتور بالإضافة إلى 140 مليون يورو من أجل التنازل عن خدمات اللاعب البرازيلي.

وذهبت شبكة بي بي سي العالمية في نفس الإتجاه، وقالت بأن مصادر تؤكد وجود إتفاق مسبق بين باريس سان جيرمان وبرشلونة حول حسم الصفقة بصورة نهائية خلال الساعات المقبلة، وقبل غلق سوق الإنتقالات الصيفية الحالية يوم 2 سبتمبر المقبل.