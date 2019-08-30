Advertisements ولفرهامبتون الإنجليزي يتأهل لدور المجموعات بالدوري الأوروبي الجمعة 30 أغسطس 2019 كتب الخليج 365 تأهل فريق ولفرهامبتون الإنجليزي، إلى مرحلة دور المجموعات ببطولة الدوري الأوروبي "يوروباليج"، بعد ان الفوز على نظيره تورينو الإيطالي بهدفين مقابل هدف، مساء الخميس، في إياب الملحق المؤهل لدور المجموعات بالبطولة.

Advertisements واستفاد ولفرهامبتون بنتجية الذهاب خارج الأرض 3-2 ليتأهل بمجموع المباراتين 5-3 . أحرز أهداف الفريق الإنجليزي كلا من راؤول خيمينيز وديندونكير في الدقائق 30 و58 ، فيما سجل هدف تورينو أندريا بيلوتي في الدقيقة 57 . كما تأهل إينتراخت فرانكفورت الألماني بعد فوزه 3-1 على حساب ستراسبورج الفرنسي بمجموع المباراتين.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر ولفرهامبتون الإنجليزي يتأهل لدور المجموعات بالدوري الأوروبي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.