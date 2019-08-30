شكرا لقرائتكم خبر عن «النموذجي» ينتظر «النصر» والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - صالح الحربي (جدة)

تستكمل لقاءات الأسبوع الثاني من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين بإقامة 3 لقاءات مساء اليوم (الجمعة)، ففي الرياض يستضيف الشباب نظيره الفيصلي (6:55م)، ويلاقي الوحدة فريق أبها في مكة المكرمة (8:40م)، وفي آخر وأقوى المواجهات يحل النصر ضيفاً ثقيلاً على الفتح في الأحساء (8:40م).

على استاد الملك فهد الدولي بالرياض، يدخل فريق الشباب لقاءه أمام الفيصلي بطموح مواصلة مشواره بعد فوزه في لقائه الافتتاحي على الفتح بهدفين مقابل هدف، وربما سيعاني الفريق من غياب مهاجمه إسبريا بسبب الإصابة التي تعرض لها في المباراة السابقة. أما فريق الفيصلي فإنه يدخل هذا اللقاء بعد تعادله السلبي مع ضيفه الفيحاء، ويسعى الفريق لتحقيق أول فوز له في الدوري وتجاوز غريمه في لقاء الليلة في جدول الترتيب.

وعلى استاد مدينة الملك عبدالعزيز الرياضية بالشرائع، يخوض الوحدة لقاءه الثاني على التوالي على أرضه وبين جمهوره بعد خسارته اللقاء الافتتاحي بهدفين دون مقابل أمام الاتفاق. ويسعى الفريق الوحداوي لتعويض تلك الخسارة بالفوز في لقاء الليلة، أما فريق أبها فإنه يخوض لقاءه الثاني خارج أرضه وبعيداً عن جماهيره بعد أن خسر لقاءه الافتتاحي أمام الهلال بـ4 أهداف مقابل هدفين، ورغم الخسارة الثقيلة إلا أن الفريق قدم أداء مميزاً أمام وصيف البطل، ويطمح لاعبوه لمواصلة تألقهم وتحقيق انتصارهم الأول في الدوري.

وفي آخر اللقاءات وعلى استاد مدينة الأمير عبدالله بن جلوي الرياضية بالأحساء، يحل النصر ضيفاً ثقيلاً على فريق الفتح. ويطمح صاحب الأرض والجمهور لتعويض خسارته الأولى أمام الشباب بهدفين لهدف، فيما يسعى فريق النصر لمواصلة انطلاقته نحو المحافظة على لقبه بعد فوزه في أول لقاءاته أمام ضمك بهدفين دون مقابل.