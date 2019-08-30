شكرا لقرائتكم خبر عن في لحظة.. الأهلي يخطف صفقتين والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - أحمد الداموك (جدة)

حسم الأهلاويون صفقتين مهمتين في سوق الانتقالات الصيفية، حيث أعلنت الإدارة الأهلاوية التعاقد مع نجم منتخب الجزائر ونادي الترجي التونسي يوسف البلايلي بعقد يمتد حتى ٢٠٢٢، كما أتمت الإدارة إجراءات التعاقد مع لاعب خط وسط نادي الفتح محمد المجحد، في عقد يمتد لخمس سنوات قادمة. وأكدت مصادر "الخليج 365" أن الصفقة التي شهدت منافسة شديدة بين عدة أندية حُسمت ظهر الأمس بعرض أهلاوي ضخم تضمن تقديم مبلغ ١٢ مليون ريال لنادي الفتح مقابل الاستغناء عن اللاعب محمد المجحد، فيما سيتسلم اللاعب راتباً سنوياً مقداره ٢.٤ مليون ريال، لمدة خمس سنوات. من جهة آخرى، تأكد غياب حارس مرمى الأهلي محمد العويس عن قائمة فريقه التي ستلاقي الاتفاق غداً (السبت) في الجولة الثانية من دوري المحترفين، ويأتي غياب العويس عقب حصوله على إذن مسبق من الجهازين الفني والإداري بالنادي نظراً لظروفه الخاصة التي منعته من الدخول في التدريبات طوال الأسبوع الماضي، ويُنتظر أن يشهد لقاء الاتفاق مشاركة الحارس البديل ياسر المسيليم.

فيما أصبحت مشاركة لاعب خط الوسط عبدالفتاح عسيري صعبة نظراً لمعاناته من إصابة عضلية غيبته عن التدريبات الأخيرة، ويبذل الجهاز الطبي جهوداً واسعة لمحاولة تجهيزه للحاق بالمباراة.

من جانب آخر، تقرر أن يصل محترف الأهلي الجديد لوكاس ليما إلى جدة مطلع الأسبوع القادم، وذلك عقب تعاقد الإدارة معه قادماً من نانت الفرنسي.