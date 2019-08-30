شكرا لقرائتكم خبر عن العدالة يقسو برباعية.. والفيحاء «يقلبها» والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - صالح الحربي (جدة)

حقق العدالة فوزه التاريخي الأول في دوري الكبار، بعد فوزه أمس (الخميس)، على ضمك برباعية نظيفة في افتتاحية الأسبوع الثاني لدوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين على استاد مدينة الأمير عبدالله بن جلوي الرياضية في الأحساء.

وفي اللقاء الثاني، قلب الفيحاء تأخره أمام الحزم إلى فوز بهدفين مقابل هدف، على استاد مدينة المجمعة الرياضية. في الأحساء، ووسط حضور جماهيري كبير حقق العدالة فوزاً عريضا على ضيفه ضمك برباعية تناوب على تسجيلها كل من: ميدوين ميدام (د:13)، اليو سيسيه (د:40)، تشارلز اندريا (من ركلة جزاء د:45+2)، حسين أحمد (د:82)، وبذلك يرتفع رصيد العدالة للنقطة الرابعة، فيما بقي ضمك دون نقاط، بعد أن تلقى خسارته الثانية على التوالي.

وشهد اللقاء حضور 11922 مشجعا لينال العدالة المليون الأول المقرر من هيئة الرياضة ضمن الاستراتيجية الجديدة التي تم اعتمادها لزيادة الحضور الجماهيري للقاءات الدوري.

وفي المجمعة، قلب الفيحاء تأخره بهدف إلى فوز بهدفين على الحزم، ليرفع الفيحاء رصيده إلى 4 نقاط، فيما تجمد رصيد الحزم عند نقطة واحدة. تقدم الحزم أولاً عن طريق مهاجمه عبدالرحمن اليامي (د:43) بعد أن استغل الغلطة الفادحة من الحارس عامر شفيع ليخطف الكرة ويضعها في المرمى، وقبيل نهاية الشوط الأول عادل للفيحاء لاعبه عبدالكريم القحطاني بعد تسديدة قوية لم يتمكن حارس الحزم ماليك عسلة من الإمساك بالكرة لتلج المرمى الحزماوي هدف تعادل (د:45+5)، وفي الشوط الثاني ومن ركلة جزاء تمكن مهاجم الفيحاء روني فرنانديز من تسجيل الهدف الثاني (د:90)، وبعد 6 دقائق «وقت بدل ضائع» أعلن الحكم دامير سكومينا نهاية اللقاء بفوز الفيحاء على الحزم 2/1.